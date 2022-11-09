Пригожин мечтает получить в подчинение Генштаб РФ: Жданов рассказал о его амбициях

Донецкое направление остается эпицентром событий по интенсивности боевых действий. Руководитель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин отчаянно пытается показать результаты президенту РФ Владимиру Путину, поэтому он бросает так много своих наемников на Донецкое направление.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал военный эксперт Олег Жданов.

"Сейчас интенсивность боевых действий там усилилась не только из-за требований президента России Владимира Путина, но и из-за амбиций Евгения Пригожина. Здесь уже началась внутриполитическая борьба пока за доступ к самому Путину. Вопрос его отстранения от власти пока не стоит. Это будет следующим вопросом. Как только они доберутся до него, но этот триумвират – Кадыров, Пригожин, Суровикин – они за счет того, что к политической воле Путина захватить Донецкую область, добавились политические амбиции Пригожина, поэтому Пригожин пытается усилить и достичь любой победы на Донецком направлении. И затем заявить, что его частная армия гораздо лучше, чем Генеральный штаб ВС РФ", - рассказал эксперт.

Поскольку частные компании полностью финансируются за счет министерства обороны РФ, Сергей Суровикин, командующий Объединенной группировкой войск по вторжении России в Украину, может помочь Пригожину вооружением, техникой и усилением наемникам.

"Некоторые подразделения армии РФ усиливают боевиков Пригожина, и если ей удастся добиться каких-либо результатов, это будет записано в актив частных компаний, и они Путину выставят ультиматум, что они воюют лучше, поэтому Генштаб РФ надо передать им в подчинение", — резюмировал Жданов.

ЧВК "Вагнера" в войне против Украины

Евгений Пригожин превратил ЧВК "Вагнер" в "параллельную армию". Туда он вербует русских рецидивистов, насильников и других заключенных, а также маньяка-каннибала.

Пригожин создает мощную военную структуру, параллельную русскому минобороны. Эксперты считают, что у Пригожина и его союзника главы Чечни Рамзана Кадырова есть большие политические амбиции, чтобы бросить вызов кремлевской верхушке и сменить руководство минобороны РФ.

Пригожин также недавно признался в прошлом и будущем вмешательстве РФ в избирательный процесс в США.

Аналитики американского Института изучения войны отмечают, что ПИК "Вагнера" преувеличивает свои достижения на Донбассе, чтобы усилить свое влияние на кремлевский режим.

Публичные призывы Пригожина к "немедленным сталинским репрессиям" против бизнес-магнатов, не слишком поддерживающих войну в Украине, заставили некоторых российских олигархов начать волноваться за собственную безопасность и безопасность своих семей.

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