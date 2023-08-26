Пригожин мог инсценировать свою гибель: эксперт указал на факторы

Дмитрий Снегирев назвал четыре важных фактора, свидетельствующих о том, что Пригожин мог инсценировать свою гибель.

Вожак ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин мог инсценировать свою гибель.

На свидетельствующие факты указал военно-политический аналитик Дмитрий Снегирев в интервью ТСН.ua.

Первый фактор

"Показы одного из командиров ЧВК "Вагнер" следует ставить под сомнение. Речь идет о том, что на месте авиационной трощи были найдены сильно поврежденные фрагменты тел, а не тела. Это первый вопрос, который ставит под сомнение правдивость информации о гибели Пригожина", – говорит Снегирев.

Второй фактор

Эксперт отметил, что одновременно в небе находились два авиационных судна, принадлежавших Пригожину.

"Говорить о том, что в небе над Тверской областью в самолете был сам Пригожин – нет 100-процентной уверенности. Факт регистрации еще не свидетельствует о физическом непосредственном пребывании Пригожина на борту. Отмечаю – два пригожинских борта были в воздухе", – рассуждает аналитик.

Третий фактор – первоисточник информации о принадлежности авиационных судов Пригожину

Снегирев напомнил, что первой о том, что упавший самолет принадлежал Пригожину, сообщила Ксения Собчак.

"Ксению Собчак только ленивый не аффилировал с деятельностью российских спецслужб", — отметил эксперт.

Второй первоисточник, который сообщил о гибели Пригожина – коллаборант Рогов.

"То есть два сомнительных источника информации, имеющих определенное отношение к деятельности российских спецслужб, продвинули информацию о причастности воздушного судна к Пригожину и самом факте присутствия командира ППК "Вагнер", – отмечает эксперт.

Четвертый фактор

"Первая информация в российских СМИ – это расхождение в количестве фрагментов тел, которые были найдены на месте крушения. Первая информация – семь, потом восемь, и определенная тишина. Лишь потом появляется информация, что найдены еще два тела, причем достаточно показательная. Одно тело без головы, что делает невозможным его идентификацию. Лицо другого сильно повреждено, узнать его практически невозможно", — подытожил Дмитрий Снегирев.