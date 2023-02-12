Пригожин перестал вербовать "зеков" на войну: Фейгин назвал причины и объяснил, есть ли еще у РФ добровольцы

Российский оппозиционер Марк Фейгин объяснил, что Пригожин перестал вербовать "зеков" на войну против Украины, поскольку эту инициативу перехватило ведомство Шойгу.

Об этом он сказал в интервью ТСН.ua.

"Пригожин несколько раз подтвердил, что ЧВК "Вагнер" больше не набирает осужденных с тюрем на войну против Украины. Это произошло из-за того, что Минобороны РФ перехватило инициативу. Ведь лиц с имеющейся судимостью теперь можно принимать на службу в оккупационную армию. Также они "давят" Пригожина, чтобы у него больше не было ресурсов. Мол — собирай добровольцев, а сколько их осталось? Все добровольцы уже в "мешках". У меня есть источники в России, мне пишут на почту", — пояснил оппозиционер.

Марк Фейгин подчеркнул, что россияне поддерживают войну против Украины, однако сами воевать не хотят.

"Мои родственники мне говорят, что россияне поддерживают войну, но воевать идти не хотят. Это важная психологическая составляющая. Россияне всегда хотят, чтобы за них все делали другие. А это кто-то, это кто? Это — ты, дурак. Даже если в РФ остались еще добровольцы, так их очень мало. А потому я не знаю, откуда Пригожин будет набирать людей. Значит, он должен много платить, а где брать деньги? Свои отдавать?", — пояснил оппозиционер.

ППК "Вагнер" Пригожина и война против Украины

"Повар" Путина Пригожин со своей частной военной компанией "Вагнер" активно участвует в войне против Украины. Террорист при содействии путинской власти долгое время вербовал на войну русских "зеков". За это он обещал им свободу.

Преступники несколько месяцев штурмовали украинские города в Донбассе, неся огромные потери, о чем свидетельствуют массовые захоронения в России. Пригожин из-за благосклонности Путина в сотрудничестве с "сирийским мясником" Суровикиным якобы даже организовали заговор против Шойгу. Однако из-за ряда поражений Путин сместил с должности Суровикина и назначил руководить войной против Украины Герасимова.

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