Пригожин призвал Путина закончить ''СВО'': эксперт объяснил, кто и как может использовать ситуацию

Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин советует российским властям закончить "специальную военную операцию", то есть войну против Украины, зафиксироваться на временно оккупированных украинских территориях, а также пытаться их сохранить. По его мнению, лучшим сценарием для России было бы большое сражение с Украиной.

Почему такое заявление прозвучало в окружении Путина, пояснил в интервью ТСН.ua директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь.

"Это говорит о том, что такие дискуссии ведутся и через Пригожина, определенные олигархические группы, определенные группы в самом Кремле могут зондировать информационное пространство, мнения россиян. Я думаю, что они к этому относятся очень положительно, потому что россияне являются рабами. если бы Путин завтра или сегодня сказал бы, что сегодня заканчивается "СВО", все бы выпили рюмку и забыли об этом, потому что им Запорожье или Донбасс настолько надоели, потому что все это выливается в ограничение, в диктатуру, смерти, как бы мы ни говорили, что на них это не влияет, конечно, это не так, единственное, что они из-за своего рабского менталитета не выражают это эмоционально, а переживают, заливаясь водкой, такая нация, созданная исторически, она так формировалась и, к сожалению, у них такие там механизмы действуют. То есть у них нет оснований для революции: бунт возможен, но только если он будет организован какой-то группой олигархов или приближенных к Путину, которые его убьют, а затем возглавят, это не будет, очевидно, революцией, это будет переворот или бунт, конечно же, будет начинаться сверху. В России все начинается сверху. Все это означает, что действительно такая концепция обсуждается. Возможно, это действительно запускается из добра Путина, Патрушева и других товарищей, оценивающих варианты продолжения развития ситуации. Они понимают, что они находятся на грани. То есть их нефтяные доходы падают, они будут и дальше падать. Они ведь понимают, что Китай над ними устанавливает контроль", — сказал эксперт.

Самусь считает, что это продолжаться долго не может.

"Они могут себе думать, если Украина сейчас деоккупирует значительную часть, если они зайдут в Крым, что это будет означать для путинского режима? Что значительная часть элит поймут, что они семимильными шагами идут к катастрофе. Тогда авторитет Путина может настолько пошатнуться, что этот бунт сверху может стать действительно реальным. Уже сейчас авторитет Путина шатается. Все понимают, что на видео из поездок на оккупированные территории двойник, что это все цирк и клоунада. Это все выглядит смешно и очень жалкое. Все это видят, я уверен, даже простые россияне. Все это идет к одному — к краху. И здесь вероятность этого бунта постоянно растет. Путин всегда такие ситуации использует для того, чтобы столкнуть разные группировки, выявить наиболее опасных лидеров такого возможного бунта, уничтожить их и самому возглавить этот бунт. Путин очень хитер в этом плане, с точки зрения кулуарных процессов. Это зондирование. Но с другой стороны, это и отражение объективной реальности. Идет весенне-летняя кампания, которая может привести к тому, что Россия может абсолютно проиграть эту войну и это может запустить неконтролируемые процессы в самой России, чего очень опасается Путин. То есть с одной стороны – бунты и контролируемые процессы, а с другой – неконтролируемые, когда бунты могут начаться не только в Кремле, но и в регионах. Это может быть ужасно. Особенно, когда мы говорим, кто может быть движущей силой бунта. То есть, когда сверху будет идти импульс, а кто это может поддержать — военные. То есть те, кто умирал, кто страдал. Они могут стать боевыми отрядами этих бунтарей. Это будет для Путина вообще ужас. Я считаю, что сейчас эти заявления отражают объективную реальность, а с другой стороны и зондирование со стороны даже самого Путина и других групп влияния", — добавил он.

Ранее российский оппозиционный журналист и правозащитник Марк Фейгин заявил, что Евгений Пригожин опасен для путинского режима, ведь неподконтролен силовым ведомствам РФ и имеет политические амбиции.

Аналитики считают, что Евгений Пригожин собирается воспользоваться военным поражением России после контрнаступления ВСУ. Он уже готовит информационную почву к тому, что ВС РФ терпит очередное поражение.

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