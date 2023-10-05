Пригожин возвращается: Гетьман рассказал о вероятности нового появления "Вагнера" на фронте

Сын Евгения Пригожина, вероятно, будет пытаться договориться с кем-то, чтобы сохранить ЧВК "Вагнер" и не распылять бойцов по разным российским подразделениям. Однако военно-политическое руководство РФ будет сопротивляться этому, потому что они продолжают опасаться "вагнеровцев", ведь не знают, где именно и как они будут действовать.

Такое мнение в эксклюзивном интервью для ТСН.ua высказал военный обозреватель, майор запаса и ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман.

Судьба "вагнеровцев"

Большая часть "вагнеровцев" была отведена в Беларусь, сейчас их оттуда убрали. Что с ними пытаются сделать? Часть уехала в Африку, где они находились. У них там были определенные задачи – Южная Африканская Республика, Центральная Африканская Республика, другие страны. Часть подписала контракт с регулярной российской армией”, – сказал Гетьман.

По его словам, тех людей, которые подписали контракты, действительно могли перевести на Бахмутское и другие направления. Но есть информация, что подписавших контракты распылили по разным подразделениям, чтобы не допустить того, чтобы был какой-то даже взвод, не говоря уже о батальоне или бригаде, которые полностью состояли бы из этих людей, которые были в ЧВК, отметил военный обозреватель.

“Потому что российское военно-политическое руководство понимает, что если у них будет возможность собраться в какие-то подразделения, это будут вооруженные подразделения и неизвестно, куда они захотят двигаться и что они там будут делать. Потому что они плохо управляемы российским руководством — Герасимовым и Шойгу — по сравнению с другими подразделениями российской армии», — рассказал Гетьман.

"Сын Пригожина попытается сохранить ЧВК"

Он отметил, что, конечно, сын Пригожина, вероятно, будет пытаться договориться с кем-то, чтобы сохранить "Вагнер" в том виде, в каком он был, не распылять его по разным российским подразделениям. Только это может быть уже не такая частная кампания, может быть другое название, но, чтобы суть сохранилась, считает Гетьман.

"Кремль будет сопротивляться, потому что боится"

Удастся ли ему сделать это или нет? Я думаю, что военно-политическое руководство РФ будет делать все, чтобы этого не произошло, потому что они продолжают опасаться этих людей, потому что не знают, где именно и как они будут действовать. Боятся, чтобы они были в одном месте вместе с оружием, боекомплектами”, — сказал он.

“Возможно, удастся. Но то, что этому будет сопротивляться военно-политическому руководству РФ, это очевидно”, — резюмировал военный обозреватель.

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ЧВК "Вагнер" после гибели Пригожина

ЧВК "Вагнер" может снова представлять серьезную угрозу для украинских военных, если консолидируется с единственным лидером и перейдет в подчинение Росгвардии или Минобороны РФ. Среди потенциальных вожаков – сын Евгения Пригожина Павел.

Кремль даже после неудачного бунта ЧВК "Вагнер" продолжает использовать боевиков. Впрочем, теперь "вагнеровцам" не доверяют, как прежде, а также больше следят.

Российский президент-диктатор Владимир Путин на днях встретился с экскомандиром ЧВК "Вагнер" Андреем Трошевым и поручил ему собрать новые подразделения для войны против Украины.

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