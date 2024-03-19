"Приходили ко мне домой, раздевали и искали нацистские знаки!": военный — о жизни в оккупации

Юрий Маленок на позывной "Артист" проживал в Киевской области, неподалеку от Бучи, где собственными глазами увидел российскую армию. Его семья прожила в оккупации до освобождения Киевщины, поскольку не успела вовремя уехать.

В эксклюзивном интервью для TSN.ua мужчина рассказал о том, как россияне приходили в его дом, об установленных "правилах" и о том, как они пережили оккупацию.

По словам Юрия Маленока, после оккупации их села его остановили россияне. Тогда он был одет в черную куртку. Российские солдаты считали, что их носят военнослужащие Вооруженных Сил Украины.

“Такое я только в фильмах видел… Они раздели меня полностью, сняли, трусы, все… А у меня рукав забит – по старославянской религии знак Перуна. Я ему сразу говорю, что это знак Перуна. А он такой: "Я что на деб*ла похож?". Я поднял руки и спросил, что вы ищете. Он говорит, что это нацистские знаки. Мне стало интересно, это какие? Свастика, что ли? "Нет, герб Украины или флаг". Я говорю, подождите, а если вы себе орла набьете или флаг России, то кто вы? "Мы патриоты". Я сказал, что ничего не сходится. Он перезарядил автомат…" – рассказал военный.

Тогда мужчину отпустили, но сказали снять черную куртку, надеть что-то светлое и белую повязку — чтобы было понятно, что это гражданские люди.

“Где-то на пятый день они начали ездить по домам. Их главный где-то взял квадроцикл. Мы буржуйку организовали на заднем дворе, есть готовили. Газа нет, ничего нет. И что-то я сижу у этой буржуйки, поворачиваюсь, а двое стоят с автоматами и смотрят на меня. У меня такой страх, я даже упал. Спросил, что нужно. Они говорят: "Оружие есть?". А я говорю, что его никогда и не было, только вот мачете, мы им дрова рубили. "Так, кто еще в доме есть?". Я говорю, заходите в подвал, посмотрите, там дети. Спустились они в подвал, позаглядывали, прошли по дому”, – рассказал Юрий Маленок.

Когда россияне пришли во второй раз, по словам военного, они забрали сладости, потому что "им нужнее".

“Каждый день – это выживание. Варить что-то есть, сходить к соседу Володи — рискнуть жизнью, чтобы взять трехлитровую банку молока и вернуться назад", — говорит Юрий Маленюк.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео Боец "Артист": Что изменить в армии? Не воровать! Все должно работать на фронт!

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