Приходится заливать землю на метр вглубь: под Киевом пытаются потушить тлеющие торфяники

Чрезвычайники предполагают, что местные жители принялись жечь сухую траву.

Спасатели пытаются потушить тлеющие на Киевщине торфяники. С субботы, 23 октября, там загорелось сразу в нескольких местах. Уже опустошили целое озеро и ездят за водой в соседние деревни.

Об этом говорится в сюжете "ТСН. Ранок" за 26 октября.

Чрезвычайники предполагают, что местные жители принялись курить сухую траву.

Один из очагов возгорания — всего в 30 километрах от столицы. Дым поднимается прямо с земли и тянется на большие расстояния.

Пожарные грузовики приезжают один за другим, огонь подбирается все ближе к сельским домам. Чтобы не дать разгореться залежам торфа, спасатели должны заливать и заливать землю: на метр вглубь.

"Воспламенение торфяников является самым сложным пожаром. На этом участке — до метра приходится вымывать. И проливать, так сказать", — говорит пожарный Михаил Нестеренко.

Новости Украины: спасатели пытаются потушить тлеющие торфяники в Киевской области

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