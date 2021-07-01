Прикарпатцы из восьми сел сутра блокируют трассу, чтобы им отремонтировали дороги

Время от времени протестующие пропускают авто, а также «скорые» и машины с детьми.

На Прикарпатье в селе Креховичи три часа селяне блокируют дорогу государственного значения, которая соединяет Ивано-Франковщину из Львовской области и ведет в Закарпатье. К акции протеста, говорят, прибегли из-аз полностью разрушенных дорог между их селами.

Об этом говорится в ТСН.12.00.

С обеих сторон образовался огромный пробка из автомобилей. Ведь это дорога государственного значения, и машин здесь всегда много. Протестующих здесь добрая сотня. Это жители восьми сел, расположенных в Рожнятовском районе.

Спровоцировали перекрытия огромные ямы на дорогах между их селами. Речь идет о почти 30 км бездорожья. Селяне говорят, дорога между их селами годами не ремонтировалась. «На ремонт машин бешеные деньги. Доехать вовремя никуда невозможно. Мы так же платим налоги», — убеждают протестующие.

Сейчас на трассе заблокированы десятки машин. Хотя время от времени протестующие пропускают их, а также «скорые» и машины с детьми, но все равно пробка немалый.

Пока серьезных конфликтов у водителей с протестующими не было. «Я бываю там из-за работы и там ужасная дорога. Люди это от безысходности делают. Я понимаю, это неудобства. Но другого выхода нет», — говорят те, кто застрял в пробках.

«Если бы они запустили чиновников в админкорпус, не пустили на обед или домой, тогда бы был какой-то результат. А вот с того, что здесь простые водители страдают, я этого не понимаю. Мы им дорогу не сделаем», — говорит другой водитель.

Пока чиновники к людям не приехали. Поэтому и они не расходятся.

Новости Украины: на Прикарпатье протестуют селяне, блокируя дорогу государственного значения

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