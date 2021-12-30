Прикарпатье в трауре после трагедии в Косовской больнице, по факту пожара открыли уголовное производство

В Косове сегодня работала правительственная комиссия, которая пообещала помощь семьям погибших.
Прикарпатье в трауре после трагедии в Косовской больнице, где во время пожара в "ковидном" отделении погибли трое пациентов, трое медиков получили ожоги. Самая тяжелая потерпевшая – 46-летняя санитарка – умерла этой ночью. У нее было 90% обожженного тела.
Об этом 30 декабря говорится в сюжете ТСН.19:30.
Как говорят свидетели, это она могла зажечь заупокойную свечу, поэтому оказалась в эпицентре огня. По факту пожара возбуждено уголовное производство. Главная версия – неисправная система подачи кислорода и небрежность персонала, ведь свечу зажгли в перенасыщенной кислородом палате.
Между тем, в Косове сегодня работала правительственная комиссия, которая пообещала помощь семьям погибших. Лечение пострадавших должен покрыть Фонд соцстрахования.
В настоящее время врач-реаниматолог с 20% ожогов остается в Ивано-Франковске. Медсестру самолетом ГСЧС доставили в столичный ожоговый центр.
Напомним:
В городе Белая Церковь Киевской области в результате пожара в жилом доме погибли два человека. Причина пожара устанавливается.
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