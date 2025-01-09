"Приключения" бойцов КНДР на войне: о чем солдаты Ким Чен Ына пишут в предсмертных письмах

Вовлечение солдат Ким Чен Ына в войну против Украины позволяет КНДР получить важный боевой опыт и подготовиться к военным действиям против собственных соседей.

КНДР несет безумные потери на войне России против Украины, однако Ким Чен Ын тщательно скрывает смерти своих граждан. Что известно о появляющихся в России бойцах КНДР и какие последние слова в их письмах? Как случилось, что умереть для них в разы лучше, чем попасть в плен и о чем заставляют молчать родственников, живущих в Северной Корее? Обо всем этом – читайте в эксклюзиве ТСН.ua.

Новые TikTok-войска или реальная угроза?

Военные КНДР уже успели прославиться тем, что изнасиловали 28-летнюю преподавательницу Российского университета дружбы народов, приехавшую на Курщину учить северокорейских солдат русскому языку. Прославились бойцы Ким Чен Ына и тем, как убегают от украинских дронов на поле боя, а россиян выгоняют из родных домов. Ну а между боями, где их привлекают на штурмах, они снимают видео для ТikTok.

Мобильные телефоны в КНДР существуют, но они работают только во внутренней сети и не имеют доступа к Интернету и международным звонкам. Это своеобразный "закрытый интернет", содержащий лишь тщательно отфильтрованные и созданные правительством ресурсы. Но, приехав в Россию, некоторые солдаты Кима решили стать настоящими TikTоk-героями и составить конкуренцию кадыровским клоунам.

Сотрудничество между РФ и КНДР

Однако не стоит недооценивать врага. Ведь привлечение военных Северной Кореи к войне против Украины в любом случае несет прямую угрозу. А обмен информацией между двумя диктатурами позволяет КНДР получить важный боевой опыт, чтобы подготовиться к военным действиям против собственных соседей.

Это подтвердила и заместитель постоянного представителя США при ООН Дороти Камилла Ши. Дипломат напомнила, что более 12 тысяч северокорейских военнослужащих находятся в России, где в прошлом месяце начались бои против украинских войск в Курской области.

КНДР извлекает значительную выгоду от получения российского военного оборудования, технологий и опыта. Северная Корея, вероятно, будет стремиться использовать эти усовершенствования для продвижения контрактов на продажу оружия и военной подготовки во всем мире.

В свою очередь посол Южной Кореи в ООН Хван Джункук назвал солдат Северной Кореи по сути рабами Ким Чен Ына, которым промыли мозги, чтобы они пожертвовали своей жизнью на дальних полях сражений, чтобы собрать деньги для его режима и получить передовые военные технологии от России. А председатель Совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины Иван Тимочко в эфире "Суспільного" сообщил, что северокорейцы готовятся к масштабной войне и будут наращивать свое присутствие в России, но это не для ее защиты.

Войска КНДР считают эту войну "освободительной от западного империализма". У них есть вера в то, что они в будущем понесут идеи коммунизма, социализма, свою идеологию по всему миру. Более того, Ким Чен Ын уже даже запретил жителям Северной Кореи есть хот-доги, которые якобы являются частью "нежелательной западной культуры", и их приготовление или продажа – это теперь также преступление, которое приравнивается к акту государственной измены.

А вот Иван Тимочко абсолютно согласился со словами президента Украины о том, что КНДР может направить на войну еще 30-40 тысяч солдат, а может быть, и полмиллиона. Он добавил, что сейчас их точно не приведут, потому что это будет проблема для России. Их будут системно заводить и обкатывать в России.

По его словам, выжившие поедут домой готовить новые подразделения к ведению боевых действий в современных условиях. Другие – будут приобретать опыт, и такой круговорот будет формироваться. На данном этапе они начнут это делать на уровне соединений, бригад, затем – дивизий, каких-то оперативных корпусов и так далее. То есть КНДР будет наращивать свое присутствие в России.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте ранее заявлял, что ядерным и ракетным технологиям, которые Россия передает КНДР в обмен на получение вооружения и северокорейских войск, могут угрожать Европе и США. Как подчеркнул генсек Альянса, не нужно быть наивными, потому что существуют все основания утверждать, что ядерные и ракетные технологии попадают в Северную Корею, и теперь существует риск, что КНДР применит их. Это может представлять не только угрозу для Европы, материковой части США, но и для соседнего региона, включая Южную Корею и Японию.

Зеленский назвал потери солдат КНДР в войне против Украины

Потери военных из Северной Кореи, воюющие против украинских сил, составляют 4 тысячи человек ранеными и убитыми, сообщил президент Украины во время заседания в формате “Рамштайн” 9 января. Режим Ким Чен Ына заставляет семьи погибших на Курщине бойцов подписывать документы о неразглашении. Родственникам погибших также запрещают общаться друг с другом.

Что интересно, власти КНДР называют участие в войне против Украины "священными учениями". А режим Ким Чен Ына следит за настроениями семей, получивших свидетельство о гибели родственника в бою, и принимает меры, чтобы предотвратить распространение информации. Об этом сообщает издание "Свободная Азия".

Режим Северной Кореи награждает "сертификатом воина" семьи солдат, погибших при участии в войне или во время боевой подготовки. Семьи погибших военных получают льготное обеспечение от государства. А недавно власти Северной Кореи вызвали семьи погибших и наградили (именно такое слово – "награда" употребляется в КНДР) их "сертификатами воинов", не сообщив жителям, что среди погибших есть те солдаты, которых отправили в РФ.

Россиянам наплевать на бойцов КНДР

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко рассказал, что военные КНДР на Курщине довольно странно реагируют на дроны. У погибших кндровцев перед ударами дронов не было визуального понимания опасности от БПЛА, что может свидетельствовать о том, что россияне плохо проинформировали корейцев об использовании беспилотников на фронте.

Это также демонстрирует, что для россиян жизнь корейцев не имеет никакой ценности. Впрочем, армия РФ пытается оперативно вывозить тела погибших корейцев из зоны боевых действий. Эвакуация этих тел отлажена лучше, чем погибших или раненых россиян. Желание скрыть неудачи солдат КНДР играет свою роль.

Разведка Южной Кореи говорит о готовности Ким Чен Ына передать ударные дроны России. Ранее Ким демонстрировал испытания определенных типов таких дронов. Не исключено, что их будут испытывать на Курщине.

Северная Корея отправляет своих солдат на помощь России, чтобы те набрались боевого опыта и были в боеготовности к потенциальной войне. Это следует из очередной записи блокнота северокорейского спецназа Джонга, которого ликвидировали на Курщине украинские воины.

Цель диктатора Ким Чен Ына – опыт современной войны для использования его на Корейском полуострове, в том числе для дроновых провокаций в приграничных регионах Южной Кореи для начала. 1 января 2025 Корейское центральное информационное агентство сообщило, что Северная Корея создала новогоднюю пропагандистскую картину, поощряющую выполнение решений Центрального комитета партии и усиление боевой мобилизации. На агитационной картине на красном фоне изображен солдат в военной форме, который целится из автомата Калашникова.

В соцсетях уже также распространили видео с Курщины, село Махновка. Военные из КНДР, гордо одетые в российскую форму, методично выгоняют местных российских жителей из собственных домов. Конечно, самих россиян никто ничего не спрашивает.

Россия пытается выбить украинскую армию с территории Курской области. Впрочем, россияне несут потери. Недавно только у одного села Махновка они потеряли около батальона пехоты. В том числе северокорейских солдат и русских десантников. Об этом пишет издание "Форбс".

Издание отмечает, что Махновка перешла под контроль украинских военных еще в конце лета 2024-го. Впрочем, именно этот населенный пункт уже несколько дней является местом упорных боев. В частности, в Сети появилось видео, на котором российские и северокорейские войска входят в село и попадают под огонь украинской пехоты, танков и беспилотников.

Украинский Центр оборонных стратегий отмечает, что боевые действия на Курщине активизировались до максимального уровня. Пик столкновений, которого еще не было раньше, заставляет агрессоров тратить все имеющиеся ресурсы. В частности, крайне неудобное и невыгодное для россиян время.

Спикер Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что "российские и северокорейские командиры относятся к северокорейским войскам как к расходным материалам" и "вместо того, чтобы сдаться, северокорейские солдаты совершают самоубийство или их добивают свои". Это было сделано для того, чтобы оставшиеся в родном городе члены семьи не были в невыгодном положении. Кроме того, военный распорядок Северной Кореи строго-настрого запрещает становиться военнопленным.

Северная Корея рассматривает пребывание солдат в плену как измену системе и страны. Более того, отправка войск на фронт в РФ происходила тайно.

Стоит вспомнить историю с северокорейскими военнопленными во время Корейской войны, которых власти КНДР не приняли, когда те захотели вернуться после того, как отказались оставаться в Южной Корее. Возвращавшиеся заключенные должны были пройти строгую идеологическую проверку и перевоспитание, во время которого им было необходимо доказать свою лояльность режиму.

В результате вернувшиеся солдаты были социально изолированы или отданы под надзор, что привело к серьезным убыткам не только для них, но и для их семей. Зачастую они становились жертвами подозрений в сотрудничестве с врагом. Многих из них подвергали допросам, отправляли в трудовые лагеря и даже казнили.

Письма бойцов КНДР

В соцсетях все больше появляются письма северокорейских бойцов, ликвидированных украинскими защитниками. В очередной заметке рядовой Джонг пишет, что был отправлен за тысячи километров помогать российским войскам за какой-то проступок. И отправили его по приказу северокорейского диктатора Ким Чен Ына. Военный убежден, что защищает в Курской области Северную Корею. Впоследствии тот же Джонг в другой заметке признался, что обворовывал российских военных в Курской области России и продавал ворованное. Он не говорит, что именно украл и в каком количестве, но из его заметок следует, что кто-то уличил его за кражей.

"Уважаемый главнокомандующий Ким Чен Ын приказал нам ни в коем случае не позорить честь родины, в то же время проявлять силу и храбрость спецназа. Во время работы в казарме я думал, что никто не следит за мной и положил в карман вещи россиян. Моя вина в том, что я не следовал команде главнокомандующего и украл вещь, которая принадлежит другой стране. Это могло бы вызвать серьезные последствия для наших командиров. Я больше не буду торговать чужими вещами. Я героически буду наступать в первых рядах и уничтожать врагов", – говорится в заметке.

В ГУР также проинформировали, что воюющие на стороне России северокорейские солдаты продолжают терять личный состав и демонстрируют низкий моральный дух. В новогоднюю ночь зафиксированы случаи чрезмерного употребления алкоголя среди военных КНДР. В разведке отметили, что командиры на уровне отделений, взводов, рот сознательно скрывают от руководства реальный уровень потерь среди солдат КНДР.

Появление северокорейских военных в российско-украинской войне – это тревожный сигнал, выходящий далеко за рамки локального конфликта. Это открытый вызов международной системе безопасности, очутившейся перед новой формой гибридной агрессии, где диктатуры сливаются в симбиоз для разрушения демократического мира.

Президент Украины Владимир Зеленский не раз заявлял, что на КНДР может повлиять Китай. По его словам, если Китай искренний в своих заявлениях, что война не должна расширяться, необходимо соответствующее влияние на Пхеньян.

КНДР и Россия давно игнорируют международные нормы. Оба государства пропагандируют диктаторские модели управления, противопоставляя себя демократическому миру. Их союз может создать новый центр тоталитаризма, который будет влиять на другие авторитарные режимы, подталкивая их к объединению с подобной антидемократической коалицией.

Союз между Россией и КНДР – это не просто тактическое сближение двух изолированных государств, а открытый вызов всем демократическим и свободным обществам. Это сигнал о том, что диктатуры способны объединяться для достижения общих целей – разрушения мирового порядка, построенного на принципах свободы, прав человека и верховенства права. Бездействие перед лицом объединения диктатур чревато дальнейшей эскалацией конфликтов, усилением ядерной угрозы и экспансией тоталитарных идей.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Бойцы КНДР пишут предсмертные письма и бесят TikTok-войска Кадырова! Что известно?

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