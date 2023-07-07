Прикрыл собой от ракеты: история спасения самой крошечной пострадавшей от удара по Краматорску

Родители ребенка решали на несколько минут зайти в пиццерию, где их застал взрыв ракеты и две стены, за которыми они оказались, стали спасительными.

От обломков ракеты спас отец, прикрывший собой и дочь, и жену. Эта деталь из истории спасения самой маленькой пострадавшей от взрыва в Краматорске. 9-месячная Мия вместе с родителями зашли в ресторан на несколько минут, как через мгновение оказались в эпицентре прилета ракеты, говорится в ТСН.

Крошечная Мия уже на прогулках после выписки из больницы. Что у Мии, что у мамы Ярины на лице еще заживают шрамы. “У нас перелом кости, Слава Богу закрыт, вовремя все сделали. Нам повезло, что не потеряли сознание и не потеряли много крови”, — рассказывает мама девочки.

Ярина волонтерит с начала великой войны: делала это и беременная, и с дочерью. Неделю назад в Краматорск поехали, чтобы отвезти помощь, а еще обнять мужа и папу-военного. "Мы зашли заказать еду и только официант взял заказ, муж вышел из туалета и сразу вспышка", — вспоминает Ярина.

Именно его больше недели назад, в России цинично назвали – успешным ударом по базе ВСУ. "Искандерами" по центру города оккупанты попали под вечер, около восьми, когда пиццерия была переполнена посетителями. 13 человек погибли, шесть десятков пострадавших в мгновение оказались под завалами.

Ярину и Мию в момент взрыва спиной прикрыл папа. “Он собой прикрыл. Нас чуть-чуть шатнуло все равно. Ему тоже доставали из головы (осколки – ред.)”, — вспоминает пострадавшая.

Они выбрались сквозь завалы своими силами. «Муж кричит выходи, выходи. Начали люди неравнодушные собираться, и говорят, давай ребенка и сама перелезай, я потом через стекло и завалы уже лезла”, — рассказывает о пережитом страхе Ярина.

Кадры окровавленной девочки у мамы на руках облетели в день взрыва соцсети

Кадры окровавленной девочки у мамы на руках облетели в день взрыва соцсети. У малышей перелом височной кости и множественные колотые раны головы. “Нам прилетела балка и стекло, а через две стены прилетела ракета. И она выходит мне и ей рассекла голову. Стекло мы вынимали сами, я отказалась от госпитализации. В приоритете ребенок”, – говорит мама Мии.

Девочку прооперировали и уже отпустили домой. “Если бы мы стояли на улице, нам было бы гораздо хуже. Но Бог нас уберег”, – убеждена Ярина.

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