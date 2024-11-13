"Прилет" в Броварах: ситуация на месте атаки и что с пострадавшим (видео)

В городе на территории одного из предприятий упала либо ракета, либо ее обломки.

В результате российской атаки на Киевскую область 13 ноября в Броварском районе пострадал человек и возник пожар на предприятии. Ее уже ликвидировали спасатели.

О ситуации на месте прилета рассказала корреспондентка ТСН Валерия Ковалинская.

На Киевщине в Броварах на территории одного из предприятий упала либо ракета, либо ее обломки – это еще предстоит установить следствию. Повреждены несколько цехов, разрушены помещения, выбиты стекла в окнах соседних зданий.

Также читайте Масштабная атака 13 ноября: каким оружием Россия атаковала Украину

"Пожар здесь уже фактически ликвидирован. Работают наши работники на разборке завалов. К сожалению, есть один пострадавший, но у него травмирование несложное. Ему оказана медицинская помощь", — рассказала спикер ГСЧС Киевщины Виктория Рубан.

Пострадавший – 40-летний мужчина, работающий грузчиком одного из цехов. Он получил ссадины головы и ушиб мягких тканей головы. Мужчина отказался от госпитализации.

Прилет по Броварам! Вживую с места удара!

Напомним, российские войска 13 ноября нанесли комбинированный ракетно-дроновый удар по Киеву и области — впервые за последние 73 дня. Силы ПВО уничтожили несколько крылатых и баллистических ракет, а также до десятка дронов врага.

Читайте также: