Прилетел на похороны защитника Украины: мистическая история аиста из Винницкой области получила продолжение

В Винницкой области аиста, который рядом с людьми он стоял в живом коридоре на похоронах павшего бойца, провожал траурную процессию к кладбищу и только там поднялся в небо, отдали на зимовку в зоопарк.

Об этом говорится в сюжете корреспондент ТСН Валерий Кузнецов.

Аист Буся – новый житель винницкого зоопарка с необычной историей.



"Он шел с в колонне с людьми, и когда его хоронили, он голову опустил", — говорит работница зоопарка Татьяна Гончарук.

Татьяна Гончарук

Птица стала известна на всю Украину, когда прилетела на прощание с павшим воином в Качковку на Виннитчине. В селе тогда провожали в последний путь Александра Луценко, погибшего в бою под Купянском. Когда люди на коленях стояли в живом коридоре, птица тоже стояла рядом, а потом шла вместе с траурной процессией к кладбищу. Там взлетела в небо. Это успели зафиксировать местные журналисты.

Ветеринары уверяют - животные бывают очень чувствительны, способны тосковать и даже плакать. Бусю в Качковке хорошо знали. Еще маленьким птенцом он выпал из гнезда и его выкормила местная жительница. Она и попросила зоозащитников спасти аиста, потому что зимой за ним как следует ухаживать не сможет. Поэтому Бусю перевезли в винницкий зоопарк. Птица осваивается, перебирает еду и проявляет нрав.

"Он так адаптировался, ходит, но бывает что клюет, может укусить", - говорит сиделка Татьяна Гончарук.

Посетителей к аисту пока пускать не будут, птицу обследуют и сделают прививки, жить она будет в теплом вольере.

Аист Буся

А вот жители Качковки, когда заметили, что Буся исчез, забеспокоились. А узнав, что он в зоопарке, требуют вернуть назад – об этом пишут в местных пабликах.

В зоопарке говорят, Бусю забрали только на зиму, чтобы спасти от холодов. Весной готовы вернуть аиста к родной Качковке.

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