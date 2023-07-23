"Прилетело с двух сторон": Егор Гордеев рассказал подробности атаки по Одессе и показал разрушения собора (фото)

Егор Гордеев побывал, в частности, на месте удара по Спасо-Преображенскому собору в Одессе.

Ведущий "Сніданку з 1+1" Егор Гордеев накануне приехал в Одессу на волонтерское мероприятие. Во время воздушной тревоги и ракетного удара по городу в ночь на 23 июля он помогал спускаться в укрытия ребятам с протезами, а уже утром побывал в Спасо-Преображенском соборе, который атаковали оккупанты ракетами.

Об этом он рассказал в комментарии ТСН.ua.

"У меня отель — возле порта, на последнем этаже номер. Мы большой компанией приехали, спускались все в укрытия. Там были ребята Superhumans, мы долго их вытаскивали, потому что они не хотели с протезами спускаться. Дом трясся. Здание отеля 19 века, толстенные стены – тряслись. Мы обычно в Киеве распознаем "Калибры", здесь трудно было распознать – кажется, все летело", — рассказал ведущий.

После атаки на Одессу и окончания воздушной тревоги Егор Гордеев отправился в Спасо-Преображенский собор посмотреть на последствия разрушений после ракетного удара армии РФ.

Разрушение в Спасо-Преображенском соборе Одессы. Фото: Егор Гордеев.

Разрушение в Спасо-Преображенском соборе Одессы. Фото: Егор Гордеев.

Разрушение в Спасо-Преображенском соборе Одессы. Фото: Егор Гордеев.

Разрушение в Спасо-Преображенском соборе Одессы. Фото: Егор Гордеев.

Разрушение в Спасо-Преображенском соборе Одессы. Фото: Егор Гордеев.

Разрушение в Спасо-Преображенском соборе Одессы. Фото: Егор Гордеев.

Разрушение в Спасо-Преображенском соборе Одессы. Фото: Егор Гордеев.

Разрушение в Спасо-Преображенском соборе Одессы. Фото: Егор Гордеев.

Разрушение в Спасо-Преображенском соборе Одессы. Фото: Егор Гордеев.

"Мест прилетов много, они в центре, возле Преображенского собора, в самом Преображенском соборе и возле порта. Возле порта все окружено, никого не пускают, а в центре города ходят люди, можно более-менее спокойно пройти к собору и к месту разрушений домов. Частично разрушена одна из городских школ. Хорошо в центре прилетело. Собор – это большая точка, и очень виден этот прилет. Там прилетело с двух сторон – с одной и другой алтаря", — рассказал подробности Егор Гордеев.

Также, по его словам, полицейские не пускают людей к морю.

"Я поговорил с полицейскими, они говорят — прилеты есть, но не пускают, ничего не известно. Но в центре "прилетело" сильно, спасательные работы ведутся", — резюмировал ведущий.

Напомним, в ночь на 23 июля Одесса пережила самую мощную ракетную атаку, все, что известно о пострадавших и разрушениях (фото, видео).

Читайте также: