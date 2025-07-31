"Прилеты" в Киеве: последствия в Соломенском и Святошинском районах сняли на видео

Поврежденные квартиры в Соломенском районе Киева / © ТСН

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После ночной атаки на Киев 31 июля журналисты показали видео с мест «прилетов» в Соломенском и Святошинском районах столицы. Местный житель, который только что вернулся с фронта, рассказал о пережитых ударах.

Об этом сообщила корреспондентка ТСН Наталья Нагорная.

На месте удара по Соломенскому району повреждены квартиры, автомобили и ранены люди. Повреждения получило и медицинское учреждение: там выбило стекла.

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Местный житель Владимир рассказал, что только недавно вернулся с фронта и в момент атаки находился дома.

«Был дома. Ну я инвалид, я пока одену протезы… Только с войны вернулся. Домой приехал, а тут такая история», — поделился мужчина.

На месте «прилета» по Святошинскому району ударом снесло часть многоквартирного дома и погибли люди.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: КИЕВ в РУИНАХ, ЧЕЛОВЕК ПОД ЗАВАЛАМИ! Есть погибшие! КАДРЫ ТСН, от которых щемит СЕРДЦЕ!

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Напомним, в ночь на 31 июля российская армия массированно атаковала Киев ракетами и дронами. Из-за вражеских ударов погибли шесть человек, более 50 — пострадали. Больше всего повреждений зафиксировано в Соломенском, Святошинском, Шевченковском и Голосеевском районах столицы — всего это 27 локаций. Повреждены жилые дома, сгорели авто. После одного из «прилетов» почти полностью уничтожен девятиэтажный дом.