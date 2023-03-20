"Прилеты" в районе вокзала, аэродрома и уничтоженный магазин ракетой ПВО: что известно о взрывах в Крыму

В понедельник, 20 марта, в оккупированном Джанкое, что в Крыму сообщили об атаке неизвестных беспилотников. Местные опубликовали кадры "прилетов", однако гауляйтеры утверждают, что "это было ПВО".

ТСН.ua собрал все, что известно о громкой ночи во временно оккупированном Крыму.

Взрывы в районе военного аэродрома в Джанкое

Ориентировочно в 20:49 20 марта местные телеграмм-каналы сообщили, что Джанкое раздались громкие взрывы. Звуки были слышны из района военного аэродрома окупантов в этом городе.

Также в Сети опубликовали кадры, на которых слышны звуки, похожие на "прилеты". Украинский телеграмм-канал "Николаевский Ванек", мониторящий военную ситуацию на украинском юге, сообщил, что уже после первого взрыва к аэродрому в Джанкое поехали кареты скорой помощи.

Беспилотники атаковали предположительно и железнодорожный вокзал Джанкоя.

Впоследствии местные жители поделились видео, на котором ясно виден "прилет": после громкого взрыва в небе заметно зарево и поднимается черный дым. Мужчина говорит, что взрыв прогремел у железнодорожного вокзала.

Именно через этот транспортный узел оккупанты вероятно перебрасывают военную технику для массовых убийств украинцев.

У гауляйтеров Крыма "все идет по плану"

Главный гауляйтер Крыма Аксенов заявил, что никаких "прилетов" не было, а это, мол, сработало российское ПВО. Он добавил, что из-за действий российских окупантов ранены местные жители.

Однако жители Джанкоя сообщают, что российское ПВО "демилитаризировало" разве что магазин, куда упали обломки ракеты.

Кроме того, российские оккупационные "власти" придумали оправдание видео, на которых видно попадание по Джанкою. Это — "якобы на самом деле кадры по подконтрольной Украине территории после ракетных ударов РФ". Однако местные отмечают, что после взрывов часть Джанкоя осталась без электричества.

Украинская разведка сообщает об уничтожении ракет "Калибр"

Украинская разведка вечером, 20 марта, сообщила, что взрывы в Джанкое были связаны с уничтожением российских ракет "Калибр", которыми оккупанты планировали обстрелять Украину.

"Взрыв в городе Джанкой на севере временно оккупированного Крыма уничтожил российские крылатые ракеты "Калибр НК" во время их транспортировки по железной дороге "Калибр НК" — ракеты, предназначенные для пусков с надводных кораблей российского черноморского флота. Дальность поражения такого оружия тысяч — более 2500 км наземных целях и более 375 километров по морским. Загадочный "хлопок" продолжает процесс демилитаризации россии и готовит украинский полуостров Крым к деоккупации", — говорится в сообщении ГУР МО.

Читайте также: