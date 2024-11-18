Применение дальнобойных ракет по России может усилить переговорные позиции Украины – эксперт

Применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS по территории России может изменить восприятие войны и российских возможностей среди партнеров Украины, что может привести к отмене всех ограничений применения американского вооружения на максимальную глубину поражения.

Об этом сказал глава Украинского центра безопасности и сотрудничества, военный эксперт Сергей Кузан для ТСН.ua.

По мнению эксперта, кроме непосредственно боевого применения этих ракет по территории России, существует возможность изменения восприятия войны и российских возможностей среди партнеров Украины, что, вероятно, будет иметь еще больший положительный эффект в будущем, чем прямое применение упомянутых ракет. Изменением восприятия в качестве примера может быть отмена всех ограничений на применение американского вооружения вдоль всей линии фронта на максимальную глубину поражения. Поскольку увеличение украинских способностей, ограниченных разрешениями и объемами, будет влиять на эффективность ведения боевых действий, а соответственно на усиление переговорных позиций.

"Сильные украинские переговорные позиции должны быть подкреплены сильными украинскими военными способностями. Только в таком случае сильная Украина, уже 1000 дней героически противостоящая в условиях полномасштабного вторжения России, с поддержкой союзников, докажет кремлю бесперспективность кровавой войны, которую Путин стремится навязать. ", – резюмировал эксперт.

Сергей Кузан также пояснил, какое влияние будет иметь применение дальнобойных ракет по территории России на протяжении войны.

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