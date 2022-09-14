Применит ли Россия ядерное оружие, если Украина ударит по ее территории: ответ эксперта

Эксперт рассказал, будет ли у России чем ответить на то, если Украина решит ударить по ее территории.

Россия не спасет оружие от КНДР. У страны-агрессорки нет необходимого вооружения, чтобы ответить Украине в случае, если она решит ударить по ее территории. Ядерное оружие Кремль также применит.

Такое мнение в интервью ТСН.ua высказал военный эксперт Александр Коваленко.

"Какое может новейшее современное, высокотехнологичное оружие поставлять Северная Корея России? Да нет, конечно. России сегодня нечем отвечать. Она способна на все то, что уже продемонстрировала. Ядерное оружие, понятно, что она не будет использовать. Потому что после того, как прошлым летом была проведена проверка российской ядерной триады, то знаете, какие на стол Путину положили документы? Там очень интересные позиции есть. Например, межконтинентальные баллистические ракеты не могут вообще осуществить пуск, потому что это еще старые советские УТТХ, которые не производятся с конца 1980-х годов, они уже отработали свой срок использования, у них большое количество узлов, они уже не работают, а что самое интересное – они не проходили на протяжении всех этих 30 лет технического обслуживания и регламентных ремонтных работ, хотя, согласно данным, они их проходили. На что выделяли финансовые потоки, на что шел бюджет", – сказал он.

Эксперт считает, что эта баллистическая ракета все же может осуществить впуск, но есть высокая вероятность того, что у нее откажет силовой агрегат, двигатель, и она упадет на территории России.

"Третий вариант — высока вероятность того, что эта ракета сделает впуск, но она в воздушном пространстве России взорвется. Четвертый вариант, что эта ракета может покинуть воздушное пространство России, но упадет, пока будет лететь к объекту уничтожения. Пятый вариант – она может добраться до объекта уничтожения, нанести поражение по нему, но не взорваться. Тоесть есть большое количество проблем именно с их ракетами, которые сегодня есть. Приблизительно где-то 15% вероятности того, что эта ракета сможет взлететь, долететь до объекта уничтожения и взорваться именно там. Кто будет рисковать? Воронеж будет в шоке. Поэтому никакого ядерного оружия. Все, что они могли – они продемонстрировали", - говорит Коваленко.

Он добавил, что Россия выпускает по Украине ракеты Х-47м2 "Кинжал", которые действительно трудно перехватывать, но "если ее еще несколько раз используют по нашей территории, то наши силы ПВО смогут доработать алгоритмы перехвата, так же, как это было с крылатыми ракетами "Калиб", которых украинские войска научились перехватывать с вероятностью 20%, которая была в первые месяцы войны, до 85%.

"Мы за эти более полугода, имеем такой опыт перехвата российских ракет, которого нет нигде в мире. Осталось лишь (научиться перехватывать — Ред.) Х-47м2 "Кинжал", все. Поэтому они ничего не смогут сделать, если мы начнем вот столь жестко отвечать на их угрозы", – высказал мнение Коваленко.