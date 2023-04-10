Применит ли Россия ядерное оружие и как отреагируют Альянс и США: прогноз экс-посла Турции при НАТО

Экс-посол Турции при НАТО Фатих Джейлан считает, что применение Россией ядерного оружия в войне против Украины кардинально изменило бы правила игры.

Об этом он сказал в интервью ТСН.ua.

Фатих Джейлан подчеркнул, что, вероятно, НАТО и США в частности резко бы отреагировали на действия России, поскольку там разрабатывают разные сценарии на такой случай. Это может сильно не понравиться Китаю.

"Китай дал понять, что не должно быть ядерной войны, не должно быть угрозы применения ядерного оружия в Украине. Китай категорически против использования такого оружия. И это также включено в их документ из 12 пунктов (позицию Китая относительно войны России против Украины - ред.), который они объявили", - сказал экс-посол Турции при НАТО.

Фатих Джейлан заметил, что Россия с начала войны использует ядерную риторику. Это в Кремле делают для того, чтобы запугать Запад, чтобы тот снизил военную поддержку Украины.

"Первый - это риторика, которую мы называем декларативной политикой сдерживания. А второй - это фактическое применение. И если вы слишком часто используете риторику, то это безответственность, собственно, со стороны России. Это свидетельствует об их неспособности продолжать эту войну. Окей, нельзя это воспринимать легкомысленно. Я согласен с этим. Но я считаю, что это риторика, потому что российское руководство, включая Путина, все еще имеет запас мудрости, что использование ядерного оружия изменит ситуацию, и это, безусловно, приведет к тому, что Россия столкнется с ответом США и НАТО", - считает он.

Экс-посол добавил, что размещение тактического ядерного оружия в Беларуси является продолжением этой декларативной политики. Это как повышение уровня сдерживания по отношению к Западу.

"Если это произойдет, Запад и НАТО не будут просто стоять, сложа руки, наблюдая за этим. Могут быть какие-то контрмеры оборонного характера как со стороны США, так и со стороны НАТО. Эти ядерные аспекты, которые очень часто использует Россия во время ее агрессии в Украине находятся под постоянным контролем США и НАТО. Это ли что-то серьезное? Да, это действительно серьезно", — пояснил дипломат.

Он в очередной раз подчеркнул, что к ядерному шантажу РФ следует отнестись серьезно.

"Мы просто не можем воспринимать это легкомысленно. Это реальность, которая не означает, что Россия действительно использует это оружие. Это была бы очередная катастрофа для России. И я думаю, что российское руководство должно осознать, что ему предстоит другая картина, если оно удастся к такому насильственному и дикому курсу", — считает Фатих Джейлан.

Напомним, США начинают обучение по ядерному командованию и управлению.

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