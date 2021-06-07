Принц Гарри и Меган Маркл стали родителями во второй раз: как отреагировала монаршая семья

Девочка — это 11 правнучка королевы Великобритании Елизаветы II.

Принц Гарри и Меган Маркл стали родителями во второй раз. Их дочь Лилибет Лили Диана — восьмая в очереди на британский престол, родилась в Калифорнии еще в прошлую пятницу, но о ее появлении пара сообщила лишь через несколько дней.

Хотя отношения внука и невестки королевы Елизаветы II с британской монаршей семьей в последнее время были непростыми, они официально поздравили пару с рождением дочери, рассказали в сюжете ТСН.Ранок 7 июня.

11 правнучка королевы Великобритании родилась, сразу нарушив традиции монаршей семьи. Ребенок увидел мир за океаном — в больнице Санта Барбары, штат Калифорния в прошлую пятницу. Хотя королевские правила обязывают сообщать о рождении ребенка немедленно, принц Гарри и Меган Маркл сделали объявление через два дня, когда вернулись домой. Поэтому и традиционной для британских королевских пар появления с ребенком перед камерами, не произошло. Правда, после рождения их старшего сына Арчи Меган и Гарри делали выход более частным, чем другие члены семьи.

"Конечно, новость о появлении на свет правнучки королевы была объявлена совсем не так, как мы ожидали, как это было с другими правнуками. Я думаю, они хотели сказать, мол, смотрите, мы теперь частные лица, а потому можем оставлять в тайне личные моменты так долго, как захотим", — говорит королевская корреспондентка Sky News Райнон Миллз.

Девочку назвали Лилибет Лили Диана — в честь монаршей прабабушки, так в узком семейном кругу родители и муж называли королева Елизавета II Лилибет. Вторая часть имени Диана — это дань покойной бабушке принцессе Уэльской, погибшей в автокатастрофе в 1997 году.

Новости мира: британская монаршая семья поздравила принца Гарри и Меган Маркл с рождением дочери

По материнской линии маленькая Лилибет сможет получить американское гражданство, по отцовской — ей гарантировано британское подданство. Какими будут ее отношения с королевскими родственниками, пока спрогнозировать сложно. Ведь ее родители, официально сложив с себя обязанности членов королевской семьи и переехав в США, дали интервью, где наговорили немало. Меган жаловалась: отношение Виндзоров и британских СМИ к ней было настолько плохим, что ее посещали мысли о самоубийстве. Она даже обвинила в расизме по отношению к себе и их первенца Арчи.

В ответ на обвинения герцогини Сассекской, были обнародованы письма ее бывших помощников по персоналу Дворца. Они утверждают, что это они вынуждены были уволиться из травлю и агрессию со стороны Меган. Букингемский дворец ограничился сдержанным опровержением. Сейчас королевские родственники выпустили поздравления на своих официальных страницах в Twitter, отметив, что очень радуются новости о рождении Лилибет.

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