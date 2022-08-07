Принц Гарри просил скрыть информацию о звонке украинке "Тайре": как информация попала в СМИ

Звонок от принца Гарри к украинке состоялся еще в июне — через неделю после освобождения ее из плена, но широкая общественность узнали только сейчас, говорится в ТСН.

«Принц Гарри просил не писать об этом, не говорить и я учла его пожелания. И я просто в приватном разговоре сказала кому-то из британцев. А они уже раздули. Действительно, мне не удобно перед принцем», — говорит Юлия.

Нашу Юлию Паевскую Гарри знает из "Игорь непокоренных", где он выступает основателем и инициатором. Тайра – участвовала в соревнованиях к полномасштабному вторжению. После пленения герцог Сассекский изрядно переживал за ее судьбу. И только узнав о ее освобождении, решил лично поддержать и вдохновить продолжать борьбу.

В эксклюзивном комментарии ТСН Юлия Паевская поделилась впечатлениями от общения с королевским потомком.

«Сказал, что он очень рад, что меня обменяли, что весь этот ужас для меня закончился, и что семья Invictus Games, то есть все, кто участвовал, что это семья и своих не бросаем. И это было так искренне. Знаете, он не притворяется, он такой и есть. Он очень переживает, ясно, что он поддерживает Украину», — рассказала Юлия.

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