Принесет ли 2023 мир Украине: прогнозы экспертов, чиновников и зарубежных политиков на следующий год

В истории Украины 2022 год, который подходит к концу, без сомнения, стал одним из самых трагических и тяжелых. Он принес полномасштабную, кровавую войну. Точнее, даже не год, а путинская Россия, которая уничтожает Украину и украинцев уже более 10 месяцев подряд. Сколько еще продлится эта преступная война и каким для Украины станет новый 2023 год.

ТСН.ua собрал прогнозы экспертов, а также украинских и иностранных чиновников, политиков относительно развития событий в следующем году.

Оптимистические прогнозы от главного разведчика Украины

Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов был одним из предсказавших войну России против Украины, наступление на Киев и освобождения Херсона. А теперь он прогнозирует, что уже в мае 2023 года Украина освободит оккупированный РФ Крым. По его словам, это произойдет комбинированным путем – военной силой и дипломатией.

"Мне не интересно слушать мнения каких-то людей, которые не отражают позицию украинского народа. У меня противоположное мнение. Мы вернем назад все утраченные территории. Украина является страной, признанной в границах 1991 года. Кто с этим не соглашается – не соглашается с миропорядком, который существует со времен окончания Второй мировой войны и с новыми основами ООН. Крым будет возвращен комбинированным путем: и силой, и дипломатией. Но без силы ничего не будет. Наши подразделения зайдут туда с оружием в руках", — подчеркнул Буданов.

Более того, глава Главного управления разведки Минобороны считает, что война в Украине не продлится годами. Она должна завершиться к лету 2023 года. "В конце весны это все должно закончиться. К лету все должно завершиться", — сказал он. Под "завершением" Буданов имел в виду выход на границы 1991 года.

Что говорят в СНБО и Минобороны

Секретарь СНБО Алексей Данилов также заявил, что положительно относится к прогнозу Буданова об окончании войны. Комментируя прогноз главы Главного управления разведки Министерства обороны Кирилла Буданова, что война должна закончиться к началу лета будущего года, Данилов сказал, что положительно относится к этому прогнозу.

По словам Данилова, он хотел бы, чтобы Буданов не ошибался. "Я бы хотел, чтобы это произошло раньше. Но с учетом того, что я реалист, понимаю, что раньше весны – летом у нас вряд ли будет такой праздник. Но он обязательно будет на нашей улице", — высказался он.

Также по прогнозам СНБО, весной 2023 года Вооруженные силы Украины зайдут в оккупированный Луганск, Донецк и Севастополь и освободят территории.

В то же время, заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов в интервью Sky News заявил, что война с Россией может закончиться до весны. Он убежден, что украинские войска продолжат воевать зимой, используя свой потенциал, несмотря на строгие условия, низкие температуры и истощение.

Прогнозы от президента Зеленского и его Офиса

В свою очередь в Офисе президента прогнозы относительно окончания войны в 2023 году более сдержанны. Так, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не заинтересована в затягивании войны. Однако сроки ее окончания никому не известны.

"Война закончится тогда, когда мы победим. Или когда этого захочет Российская Федерация. Может случиться так, что РФ захочет только тогда, когда будет чувствовать, что она слаба и она в изоляции, и нет у нее партнеров в этом вопросе", – рассказал Зеленский.

"Будем верить, что это закончится в ближайшие месяцы", – добавил он.

Руководитель ОП Андрей Ермак заявил, что вряд ли война закончится весной 2023 года. В частности, он уточнил, что он не готов назвать точный день и время, когда Украина одержит победу над страной-агрессором Россией, но это точно произойдет.

"Конечно, миллионы украинцев мечтают, чтобы эта война завершилась как можно скорее. Впрочем, я буду более реалистичным", — прокомментировал Ермак прогноз замминистра обороны Украины Владимира Гаврилова, допустившего, что война закончится весной.

Война в Украине вряд ли закончится в ближайшие полгода, уверен и советник Офиса президента Алексей Арестович. В частности, он уточняет, что затяжной конфликт – это полтора-два года или более года. У нас в феврале будет уже год, и поэтому, по словам советника ОП, война в Украине будет затяжной.

"Мы понимаем, что через 2 месяца война нифига не закончится. А еще я сильно подозреваю, что она еще полгода не закончится после этих двух месяцев. Полтора года есть — это в принципе можно квалифицировать как затяжной конфликт", — сказал он 17 декабря в разговоре с российским оппозиционером, юристом Марком Фейгиным.

Что говорят в Европе и США

Так, в США не ожидают, что боевые действия в Украине прекратятся в зимние месяцы. В Белом доме считают, что война в Украине не завершится до конца этой зимы, активные боевые действия будут продолжаться еще "в течение некоторого времени в будущем".

Как заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, "нет никаких свидетельств и ожиданий того, что к концу зимы наступит конец войны", поскольку продолжаются интенсивные бои и ни одна из сторон не собирается отступать.

Об этом свидетельствуют интенсивные бои под Бахмутом, которые продолжаются уже последние девять месяцев, а также то, что россияне готовят оборонные позиции по всему югу, а ВСУ продолжают наступать. "Сейчас идут активные боевые действия, и мы ожидаем, что они будут продолжаться в течение некоторого времени в будущем", – подчеркнул Кирби.

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг, хотя и глава военного Альянса, говорит об окончании войны переговорами. Большинство войн рано или поздно завершаются за столом переговоров. Впрочем, это "неразрывно связано с происходящим на поле боя", подчеркнул он. Однако, произойдет ли это в 2023 году, Столтенберг не сказал.

Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс считает, что война России против Украины может носить затяжной характер, ее динамику трудно прогнозировать, а преодоление последствий может длиться долгое время.

В эксклюзивном интервью для ТСН.ua глава комитета французского парламента по вопросам национальной обороны и вооруженных сил Том Гасильюд предостерег, что Путин готовится к долговременной войне.

"Да, мы можем опасаться, что Россия продолжит свою военную агрессию против Украины. После провала его "спецоперации", президент Путин организует себя на длительную войну. Он также рассчитывает на истощение украинцев и усталость от войны западных стран", — сказал он. .

Что говорят украинские и зарубежные эксперты

О том, что 2023 станет решающим в войне России против Украины говорят не только украинские военные и политики, но и западные специалисты.

Так, известный американский политолог, директор центра развития демократии в Стэнфордском университете Фрэнсис Фукуяма спрогнозировал, что ВСУ в 2023 году действительно могут освободить Крым. Он считает освобождение Крыма в 2023 году вполне вероятным. Это произойдет после того, как ВСУ деоккупируют Запорожскую и Херсонскую области.

"Таким образом они просто могут отрезать Крым от россиян и лишить их возможности осуществлять поставки на полуостров", — объяснил политолог.

Он отметил, что из-за ударов по Крымскому мосту оккупантам стало сложнее обеспечивать свою армию. В то же время Фукуяма считает, что Путин не отважится применить ядерное оружие.

Заместитель директора Института стратегических исследований Великобритании Майкл Кларк уверен, что в 2023 году ключевым фактором станет судьба весеннего наступления России. По мнению эксперта, продолжение войны не имеет никаких сценариев, пока не терпит поражение армия мобилизованных россиян, которых готовят к наступлению.

"Путин дал понять, что не остановится. И Украина ясно дала понять, что будет бороться за свою жизнь", — сказал Кларк.

Аналитик Департамента военных исследований Королевского колледжа Лондона Барбара Занчетта считает, что перспективы переговоров хмурые. Для потенциального мирного соглашения необходимо изменить основные требования, по крайней мере, одной стороны. Она уверена, что ключ к окончанию войны может быть внутри России, поскольку цена так называемой "победы" для российских элит слишком высока.

"К сожалению, это будет по-прежнему затяжное политическое, экономическое и военное сражение решимости. И до конца 2023 года оно, вероятнее всего, будет продолжаться", — уточнила аналитик.

В то же время бывший командующий армией США в Европе Бен Годжес считает, что весь импульс сейчас находится на стороне Украины. Она сможет выиграть войну уже в 2023 году.

"До января Украина может начать завершающую фазу кампании по освобождению Крыма", — сказал Годжес.

По его мнению, до конца года Украина полностью освободит Крым. "Я ожидаю, что к августу они уволят Крым", — подытожил он.

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Его коллега экс-главнокомандующий силами НАТО в Европе генерал в отставке Джеймс Джонс также убежден, что война закончится в 2023 году победой Украины. Более того, по его словам, для Украины очень важна военная помощь. И, если ее поставки станут быстрее, Украина в 2023 году сможет наносить удары на гораздо большие дистанции.

Вместе с тем Джонс отмечает, что после окончания войны Украина еще долго будет находиться на переднем крае обороны Европы.

"Когда эта война закончится, у нас должен быть план, который может помочь Украине быстро восстановить свой потенциал. Украине, я считаю, суждено было быть на переднем крае обороны Европы в течение длительного времени – в зависимости от того, что происходит в РФ... Вот три вещи, которые я считаю чрезвычайно важными: скорая доставка помощи, оказание гуманитарной помощи и долгосрочный план восстановления Украины. Как только все это станет реальностью, эта битва завершится", — добавил Джонс.

Об окончании горячей фазы войны в следующем году отмечает и военный эксперт Олег Жданов. Он считает, что полностью в первой половине 2023 года война не прекратится. Есть шансы закончить ее горячую фазу. По словам Жданова, конечно сегодня никто не может дать гарантию на 100%, что именно так и будет.

В то же время военный эксперт добавил, что война может закончиться и гораздо быстрее при устранении Путина от власти, ведь российская элита захочет договориться с Западом.

Однако не все прогнозируют конец войны 2023 года. Аналитик Defense Express Сергей Згурец считает, что, имея большие запасы военной техники, Россия может попытаться затянуть войну.

Он подчеркнул, что успешность наступления ВСУ зависит от военной помощи союзников. "Я не исключаю того, что боевые действия могут длиться минимум 2-3 года. Ведь в России еще остаются немалые ресурсы в военной технике. Поэтому Россия может с меньшими темпами эффективности затягивать боевые действия. Однако такой сценарий развития событий не единственный. По моему мнению., следующий год станет достаточно важным в этой войне. И для нас успех наступательных действий в 2023 году будет зависеть от помощи союзников", — добавил он.