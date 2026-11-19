Работа в Украине / © Associated Press

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Вакансий становится всё меньше, а ищущих работу — всё больше. По крайней мере, именно такие изменения на рынке труда были зафиксированы в первый месяц осени. В макроэкономическом отчете Национального банка Украины отмечается: такая динамика обусловлена прежде всего последствиями атак на бизнес и увеличением продолжительности воздушных тревог в крупных городах. В то же время есть отрасли, которые уже пятый год преодолевают кадровый кризис всеми возможными способами.

Где сейчас больше всего нужны работники и какие условия предлагают работодатели — выясняла корреспондент ТСН Алина Лисова.

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От собственного бизнеса — за руль столичного автобуса: история Натальи

«Это мой автобус, на котором я работаю и перевожу своих любимых пассажиров», — показывает Наталья свое рабочее место корреспондентам ТСН. Она — водитель автобуса, и пассажиры могут увидеть её за рулем на многих столичных маршрутах.

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Права высшей категории D она получила чуть больше года назад. До этого она водила только легковой автомобиль, но к крупногабаритному транспорту привыкла очень быстро.

Наталья Петренко, водительница автобуса: «Я называю его «Бубочка». Разговариваю с ним, здороваюсь — будь то утром, когда сажусь за руль, или после обеда, в зависимости от графика».

Наталья Петренко родом из Полтавской области. Всю жизнь она проработала там в сфере торговли, а последние 12 лет руководила собственным небольшим бизнесом.

Наталья Петренко, водительница автобуса: «Я была индивидуальным предпринимателем, у меня была собственная ферма. Занималась продажей собственной продукции, которую получала от коров — то есть сыра, сметаны, молока».

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С началом полномасштабного вторжения её бизнес становился всё более убыточным, и два года назад фирма обанкротилась. Наталья потеряла работу и не знала, чем заниматься дальше.

Наталья Петренко, водитель автобуса: «Я решила кардинально изменить свою жизнь. Моя подруга посоветовала мне пойти учиться на водителя автобуса или грузовика, так как я занималась доставкой товаров в города Харьков и Полтаву».

Сначала Наталья прошла обучение в автошколе, затем узнала о вакансиях водителей на транспортном предприятии в Киеве, решила рискнуть, прошла стажировку и переехала в украинскую столицу. Жилье ей предоставила компания.

Наталья Петренко, водительница автобуса: «Помню свой первый выезд в город. Это было очень страшно. Я села за руль и про себя подумала: «Наташа, что мы здесь с тобой делаем, как мы собираемся ездить в незнакомом месте, где нужно знать маршрут?»».

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Временный кризис и новые возможности в транспортной сфере

Женщины на транспортных предприятиях столицы сегодня осваивают самые разные специальности.

Татьяна Тараско, и. о. генерального директора КП «Киевпастранс»: «В целом женщины составляют около 33% персонала. Они работают директорами, бухгалтерами, юристами, финансистами — это одни из самых «легких» должностей. Они работают водителями, они работают даже слесарями».

По словам руководителя компании, только женщин-водителей, которые в настоящее время работают на этом же предприятии, насчитывается в общей сложности 350 человек. Впрочем, она добавляет: такая большая доля работников женского пола была не всегда. Все изменилось с началом полномасштабного вторжения: миграция и мобилизация ощутимо усугубили хронический дефицит кадров в транспортной отрасли.

Татьяна Тараско, и. о. генерального директора КП «Киевпастранс»: «На предприятии наблюдается кадровый дефицит в 30%, но мы находимся на пути преодоления этого кризиса. Мы сами обучаем персонал, который затем будем принимать к себе на работу. Как я уже отмечала, мы сами готовим водителей. Кстати, стоит отметить, что никаких возрастных ограничений для водителей нет… Мы обеспечиваем стабильную заработную плату, конкурентоспособную заработную плату, предоставляем возможность бронирования, а также для иногородних работников предусматриваем возможность проживания».

Строительная отрасль: возобновление работ и острая нехватка специалистов

На строительной площадке в одном из районов Киева застройщик приступил к возведению многоэтажного жилого дома ещё в 2019 году. С началом полномасштабной войны и из-за отсутствия финансирования компания приостановила строительные работы на всех своих объектах.

Работу возобновили только весной этого года — после четырёх лет простоя, рассказывает вице-президент компании Александр Иларионов. Сейчас они не строят никаких новых объектов, а лишь достраивают те, которые начали возводить до февраля 2022 года. Пока ресурсов хватило, чтобы возобновить работы на 11 из 27 недостроенных объектов.

Александр Иларионов, вице-президент украинской строительной компании: «Есть проблема с самими рабочими: это инженерно-технический персонал, это проектировщики, это архитекторы, это конструкторы. Что касается рабочих специальностей — это монолитчики, очень критическая ситуация с каменщиками, штукатурами, в том числе со специалистами по обустройству инженерных сетей… Сейчас мы привлекаем к работе бывших военнослужащих, прошедших реабилитацию и обучение в нашем профильном учебном заведении».

Строительство — это еще одна отрасль, которая в настоящее время переживает серьезный кризис, отмечают эксперты. Они объясняют: несмотря на то, что за последние годы объемы заказов существенно сократились, нехватка рабочей силы только усугубилась. Из-за этого зарплаты работников сектора выросли, и прогнозируется, что так будет и в дальнейшем. В то же время сами застройщики фактически оказались в ловушке, где деньги не решают проблему.

Виктор Лещинский, президент Национального союза проектного дела: «Проблема в людях — это основная проблема, существующая в строительстве… В штате 3–5 человек, которые работают, тогда как на этом объекте должно быть задействовано 30–40 рабочих. Причины в том, что ребята ушли воевать на фронт, а некоторые люди ещё в 2022 году уехали за границу. Ну и, в принципе, можно так сказать, ситуация связана со старением кадров: за этот период времени некоторые сотрудники приблизились к пенсионному возрасту. Заменить их молодыми практически невозможно, потому что их нет на рынке».

Самые востребованные профессии и переквалификация соискателей

На Едином портале вакансий в настоящее время размещено более 225 тысяч предложений о работе. Здесь собрана информация о вакансиях как от Государственной службы занятости, так и от ведущих поисковых площадок страны. В государственной структуре отмечают: количество предложений в настоящее время в разы превышает количество соискателей. А среди наиболее востребованных — рабочие специальности, сфера услуг, логистика, а также сфера медицины и образования.

Евгения Подлесная, начальница управления по работе с работодателями Департамента реализации политики занятости: «Речь идет о дефиците кадров в сфере торговли и оказания услуг… Постоянно наблюдается спрос на водителей, швей, слесарей, электромонтеров, слесарей-сантехников, трактористов, работников в сфере сельского хозяйства».

Десятка самых востребованных профессий остается неизменной уже в течение длительного времени, что подтверждает и главный исполнительный директор одного из крупнейших в Украине сервисов по поиску работы и подбору персонала Артур Михно.

Артур Михно, генеральный директор крупнейшего в Украине сервиса по поиску работы: «Число людей, которые заходят на сайт с целью поиска работы, остается стабильным, хотя с августа мы наблюдаем рост количества откликов. Если в среднем на вакансию за последний год в течение месяца откликалось 15–16 человек, то сейчас мы наблюдаем рост до 17–18 человек».

Вероятно, это связано и с нападениями на украинский бизнес, говорит Артур Михно. Из-за уничтоженных складов и распределительных центров многие сотрудники остались без работы: некоторые компании объявили о приостановке деятельности, другие — о частичном сокращении персонала. Но есть и примеры, когда работодатели быстро адаптируются и переориентируются.

Артур Михно, генеральный директор крупнейшего в Украине сервиса по поиску работы: «И у студентов, и у людей более зрелого возраста, в том числе пенсионного, значительно возросли шансы найти работу и быть принятыми на работу, приглашенными на собеседование. Во многих вакансиях есть пометки о том, что готовы нанимать без опыта работы, также указано, что готовы к переобучению, к полной переквалификации».

Именно так и произошло с нашей героиней Натальей, которая теперь признается: после 30 лет работы в сфере торговли она смогла найти себя в другой профессии и теперь может с уверенностью сказать, что обожает свою новую работу.

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