Принимают решения и отдают приказы прямо во время боя: в Украине по-новому подошли к обучению сержантов

Они должны быстро принять решение и приказать прямо во время ожесточенного боя, их обязанность — не просто командовать солдатами, а вместе с ними обороняться и идти в наступление — все это в разных армиях мира делают не офицеры, а сержанты, которых считают основой войска. В Украине тоже, прямо во время войны идет усиленная подготовка командиров отделений, говорится в ТСН.

"Меня поставили командиром отделения через месяц после того, как меня призвала", — рассказывает боец с позывным "Слон".

Теперь "Слон" имеет и боевой опыт и мотивацию стать сержантом, как и его побратимы, прибывшие из разных подразделений на учебный полигон. Тактика, топография, стрельбы, управление на местности и полоса препятствий – это лишь то, что визуально можно увидеть, как натренируют наших бойцов по натовским стандартам инструкторы, тоже прошедшие подготовку в сильнейших армиях Европы и США.

“Мы этот опыт берем из армий мира, лучших – это Британия, Соединенные Штаты Америки, у них сержант – это элита. В нашем случае, мы учим сержантов таким образом, что они знают столько же, сколько знают офицеры – одно отличие, просто они выполняют эти приказы именно в боевых условиях, они не остаются в штабах”, — говорит “Добрый”.

Чтобы отдавать приказы подчиненным — будущему сержанту нужно воевать в совершенстве и на открытой местности и в плотной застройке, считают инструкторы. Потому сразу после теории бойцов заводят на штурм в помещении. Где боец должен не только сам умело атаковать, но и управлять самим штуром.

Впоследствии бойцов опрокидывают на открытую местность с имитацией боев в окопах, а также полоса препятствий, в которой инструкторы контролируют и исправляют ошибки будущих командиров. Здесь большие колеса — имитация тяжело раненого, которого нужно эвакуировать под вражескими обстрелами ползучи "по-пластунски".

"Это должно быть престижно, потому что командир отделения это тот человек, который должен отвечать за всех, только быть на поле боя", — говорит боец ТРО ВСУ Максим Хорунжий.

Отвечать, управлять и главное сохранить подчиненных при освобождении оккупированных территорий – теперь это обязанность каждого из этих будущих командиров, которые уже совсем скоро отправятся на фронт.

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