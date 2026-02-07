"Приносите грелки": в садике Киева температура упала до +2°С — как будут спасать детей

Генераторами обеспечено только 314 детсадов Киева (61%).

В сети разразился громкий скандал вокруг детского сада №691 в Днепровском районе Киева. Родители воспитанников сообщили о критических условиях: из-за отсутствия отопления температура в помещениях опустилась до +2°С, детей просят согревать грелками.

ТСН.ua выяснил, что стало причиной коллапса и почему в садах нет генераторов нужной мощности.

Ситуация в садике по улице Митрополита Андрея Шептицкого стала показательным примером энергетической уязвимости Киева во время войны.

Кроме холода в группах, родители из других садов района жалуются на отсутствие горячего питания — во время отключений детям вместо обедов давали яблоки и печенье, а вечером просили забирать малышей раньше, потому что в заведении становилось темно.

Позиция района: причины холода и перевод воспитанников

Начальник управления образования Днепровской РГА Наталья Иванина в комментарии для ТСН.ua подтвердила факт снижения температуры, но при этом указала техногенные причины и оперативность перевода детей.

«Ситуация в заведении №691 напрямую связана с критическим состоянием энергосистемы. В результате массированного удара по Киеву и повреждения инфраструктуры, ТЭЦ-4 временно прекратила функционирование. Это привело к снижению температуры во многих учебных заведениях района. Но детей не оставили в холоде: воспитанники временно переведены в ЗДО №566 (ул. Всеволода Нестайко, 5А), где температура соответствует нормам», — пояснила чиновник.

Она заверила, что решение о приостановлении работы из-за чрезвычайных ситуаций принимается согласно Закону «О дошкольном образовании» и Санитарному регламенту, запрещающему пребывание детей в неотапливаемых помещениях. Решение о полном прекращении работы заведения из-за чрезвычайных ситуаций принимается учредителем или военной администрацией.

О технических ограничениях генераторов

Наталья Иванина также разъяснила, почему наличие генератора не всегда спасает от холода:

«У нас во всех заведениях района установлены резервные генераторы. Но их мощности хватает только на минимальные потребности: освещение укрытий, связь и работу индукционных плит. Эти источники не могут поддерживать полноценную работу системы отопления. Во всем районе только 4 садика имеют сверхмощные установки (30–50 кВт), которые способны обеспечить тепло».

Для улучшения ситуации, 5 февраля в сад №691 дополнительно завезли генератор на 10 кВт для обогрева отдельных групповых помещений.

О «военном» меню: почему детям дают «сухие пайки»?

Относительно жалоб на питание, Иванина сослалась на Постановления Кабмина №305 и №1280 (от 08.10.2025), адаптировавшие нормы под реалии блекаутов:

«Если в заведении дошкольного образования нет электричества, невозможно приготовить полноценное горячее питание, заведение имеет право временно перейти на альтернативные варианты питания, не нарушая законодательство. Новые нормы позволяют организовывать питание без горячих блюд. Это могут быть продукты, которые не нуждаются в термической обработке, но отвечают требованиям безопасности и пищевой ценности», — отмечает Наталья Иванина.

При отключении электроэнергии применяются альтернативные схемы приготовления или подачи пищи — использование термосов, закупленных полуфабрикатов, хлеба, консервированных продуктов, соков и т.д., что позволяет обеспечить детей полноценным и безопасным питанием.

Что говорят в КГГА: кто несет ответственность?

Заместитель директора Департамента образования и науки КГГА Илья Пасько разъяснил ТСН.ua управленческую вертикаль, которая определяет, кто должен покупать генераторы и ремонтировать садики.

«Согласно распоряжению КГГА №1112, имущество учебных заведений передано в сферу управления Районных государственных администраций (РГА). Именно они как главные распорядители средств определяют приоритетность потребностей. Полномочия по финансовому обеспечению делегированы районам еще в 2011 году», — подчеркнул Илья Пасько.

Статистика по Киеву:

По состоянию на 06.02.2026 в столице работают 515 детсадов (25 тыс. воспитанников — 40% от состава).

Генераторами обеспечено 314 заведений (61%).

Заведения, где невозможно обеспечить температурный режим (в соответствии с регламентом +19–23°C), должны приостанавливать работу.

По словам Паська, закупка оборудования — это прямая обязанность РГА. Если конкретный садик не готов к зиме, вопрос следует адресовать районным властям, контролирующим эффективное использование имущества.

Выводы и угрозы

Пока педагоги Днепровского района уверяют, что прилагают максимум усилий, пример садика №691 обнажил системную проблему: более 200 садов столицы все еще не имеют генераторов, а имеющиеся часто не способны заменить централизованное отопление в случае остановки ТЭЦ.

Родителям советуют в случае нарушения температурного режима (ниже +19°C) требовать от руководства заведения или РГА временного перевода детей в должным образом оборудованные садики.

