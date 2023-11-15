Принудительная мобилизация на оккупированных территориях: житель Геническа анонимно рассказал о ситуации

В Центре национального сопротивления сообщили, что до конца этого года россияне планируют пополнить свою армию еще 130 тысячами человек, в том числе из оккупированных регионов Украины – Херсонщины, Запорожья, Донецкой области, Луганщины и Крыма.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Виктории Ковцун.

Житель Геническа рассказал ТСН о подготовке к мобилизации

Житель оккупированного Геническа на условиях анонимности рассказал ТСН об активизации относительно вероятной мобилизации.

"Мне на работе сказали идти в военкомат. Я это откладывал-откладывал, но уже из отдела кадров меня начали искать, и немного по-другому разговаривали: если я не пойду в военкомат, то меня или уволят с работы, или могут посадить", - говорит украинец, который живет в оккупации.

Житель Геническа

Он добавил, что молодежь в возрасте от 18 до 30 лет заставляют проходить медицинскую комиссию, а мужчин 30-50 лет - просто берут на учет.

"Там записывают, требуют документы, вписывают в какую-то тетрадь, дают справку какую-то бумажку - и все", - говорит мужчина.

"Документ" РФ

Он рассказывает, что история с мобилизацией на оккупированной части Херсонщины началась после того, как россияне месяцами пытались убедить жителей стать на свою сторону добровольцами, активно распространяя пропагандистские агитки.

"Ходят такие немножко слухи, что есть какие-то списки на Херсонскую область, что область должна несколько тысяч мужчин найти на этот осенний призыв", - говорит украинец.

В оккупационную армию мобилизовали более ста тысяч человек с оккупированных территорий

По подсчетам Главного управления разведки Министерства обороны Украины, начиная с 2014 года только с территории Донецкой и Луганской областей в армию врага забрали более ста тысяч человек. И люди, которые сейчас живут на временно оккупированных территориях не застрахованы ни от чего.

Да и сама мобилизация на захваченных Россией территориях не прекращалась. По данным Центра национального сопротивления, до конца этого года россияне планируют пополнить свою армию еще ста тридцатью тысячами людей, в том числе и жителями оккупированных территорий. Однако, там оккупанты уже и так забрали всех кого могли - остальные или работают в критической инфраструктуре, или выехали. Немного иначе во временно оккупированном Крыму, где оккупанты пытаются имитировать "российское законодательство".

Целью же активности так называемых военкоматов эксперты считают желание оккупантов подсчитать имеющийся человеческий ресурс.

"Они хотят сформировать какую-то такую полноценную систему учета людей, по российскому образцу, а потом уже когда они раздадут паспорта, они же хотят приравнять эти территории к России. Они же говорят, что это - Россия, новые регионы и они уже будут там проводить эту мобилизацию, как на территории России. Они к этому идут", - считает журналист Денис Казанский.

Украинцев призывают выезжать из оккупации, пока это возможно

Сейчас с каждым днем шансов выехать с временно оккупированных территории все меньше. Поэтому украинская сторона постоянно призывает людей покидать захваченные россиянами регионы. Те же граждане, которые добровольно или принудительно стали на сторону врага, попадая в плен, активно сотрудничают с нашими спецслужбами. Часть из них отказывается от обмена. Часть сдается в украинский плен добровольно.

Россия готовится увеличить армию: планируют привлекать жителей оккупированных территорий

В Министерстве по реинтеграции временно оккупированных территорий призывают всех, кто стал свидетелем или участником принудительной мобилизации звонить на горячую линию или писать в чат-боте национального информационного бюро. Ведь эти действия - очередное нарушение Россией международного законодательства по ведению войны и военное преступление оккупационных властей.

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Напомним, на Закарпатье хостел, где находился этот водитель и многие другие мужчины, посетили представители военкомата и забрали тех, кто там находился.

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