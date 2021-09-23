Принудительная вакцинация украинцев против COVID-19 является незаконной: объяснение медицинского адвоката

Сейчас вакцинация в Украине от COVID-19 является добровольной.

Поскольку нет приказа Министерства здравоохранения, который бы четко определял, какие категории работников подлежат обязательной вакцинации — действия органов местной власти с завтрашнего дня (с четверга, 23 сентября — Ред.) о принудительной вакцинации лиц определенных профессий сейчас являются незаконными поскольку нет нормативного документа.

Об этом 22 сентября в эфире ТСН.19: 30 заявил медицинский адвокат Александр Гришаков.

"Общие правила: пока вакцинация в Украине от COVID-19 является добровольной. Государство создает такие условия, такие преференции, возможно, для лиц, которые вакцинировались. Для этого создается сейчас такое распределение среди граждан: вакцинированные будут иметь обычные права, а граждане, которые не вакцинировались — этого права лишаются ", — отметил он.

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В свою очередь министр здравоохранения Виктор Ляшко отметил, что Министерство здравоохранения получило поручение создать перечень профессий, подлежащих обязательной вакцинации. Затем перечень будет утвержден приказом Министерства здравоохранения и пройдет государственную регистрацию в Министерстве юстиции. После этого он будет опубликован и вступит в силу.

"Сегодня мы получили поручение. То есть где-то 10-14 дней нам нужно на прохождение всех бюрократических процедур для того, чтобы сделать это приказом с четко определенным перечнем профессий и должностей вакцинация против COVID-19 для которых будет обязательной", — резюмировал министр.

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