Принудительное возвращение мужчин в Украину из-за границы: адвокат назвал сценарии

В Германии заговорили о возвращении в Украину военнообязанных мужчин. / © ТСН

После резонансного совместного заявления канцлера Германии Фридриха Мерца и украинского президента Владимира Зеленского касательно планов по ограничению выезда мужчин призывного возраста из Украины, ситуацию прокомментировали юристы, специализирующиеся, в частности, на международном праве.

По убеждению знатоков права, принудительно депортированы могут быть лица, нарушившие закон той страны, в которой они находятся или совершили уголовное преступление в другой.

«Все граждане, находящиеся за границей на законных основаниях, имеющих либо временную защиту, либо другие основания — их не депортируют. Но вопросы могут возникнуть, если в Украине будет принято законодательство о том, что военнообязанные лица, находящиеся за границей, должны вернуться к определенной дате, а если не вернутся, это будет считаться уголовным преступлением. Затем, если совершение такого преступления будет установлено и будет сделан запрос на экстрадицию конкретного лица, то конкретного человека можно будет вернуть. Но технически это очень сложно, потому что касательно каждого военнообязанного должны провести процедуру», — высказывает свое мнение в комментарии для ТСН.ua адвокат, заместитель главы комитета по вопросам защиты прав человека Национальной ассоциации адвокатов Украины Сергей Старенький.

По словам Старенького, при этом может быть внедрен другой механизм: «Германия согласно определенному соглашению с Украиной прекратит предоставление защиты для военнообязанных украинцев. Это может свестись к тому, что такой человек сможет законно находиться в Германии только 90 дней, как турист».

В свою очередь отдельные украинцы, проживающие в Германии, рассказали ТСН.ua, что, по их мнению, юридически депортация наверняка возможна в случае заключения соглашения между Украиной и Германией и наличия рекомендаций от ЕС. По мнению украинцев, проживающих в Германии, пока такие соглашения отсутствуют, то и, соответственно, депортация военнообязанных будет расценена как нарушение прав человека.

Адвокат Сергей Старенький отмечает, что Германия считается одной из самых бюрократических стран, поэтому вряд ли немцы пойдут на такой шаг без ряда соглашений и согласований.

«Если у определенного гражданина подходят к завершению основания пребывания в Германии, то ему об этом сообщат заранее», — уточняет он.

Могут ли ужесточить условия въезда мужчинам

«Это может расцениваться как дискриминация. Кроме того, это не допускается согласно нормам прав человека. Но может быть неформальное указание, инструкция касательно большего перечня документов для получения защиты. В Германии бюрократические подходы усилены», — высказывает свое мнение адвокат.

К этому Старенький добавляет, что, по его мнению, вопрос возвращения военнообязанных поднимает в данном случае не Германия, а Украина.

«Действительно, многие мужчины находятся за границей. Речь идет и о тех, кто уехал якобы временно. Есть те, кто проигнорировал требование обновить военно-учетные данные. Поэтому Украина ищет пути возвращения, думает, как вернуть этих людей», — резюмировал Старенький.

