Принудительной эвакуации нет, но люди убегают: как война разрушает жизни и выгоняет семьи из Днепропетровщины

Днепропетровщина

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Война гонит все больше людей с Днепропетровщины. Массово выезжают уже и из тех громад, где не объявлена принудительная эвакуация. Однако российские КАБы, ракеты и дроны заставляют бросать все и отправляться. Волонтеры ежедневно вывозят из прифронтовых сел десятки жителей. С начала года только гуманитарная миссия «Пролиска» доставила около двух тысяч человек, шестьсот из них — дети.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Анастасии Неверной.

Светлана с четырьмя детьми выезжает из Маломихайловки. Муж пока остается. Самые маленькие плачут и прижимаются к старшим. Никак не могут распрощаться с папой. Уже в автобусе Светлана повторяет — не могла не ехать, слишком опасно стало в селе.

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«Мне очень было трудно я не могла ни спать ни есть. Потому что последние два дня у нас очень сильно гудело, дом полностью двигался, малыши вчера боялись страшное», — говорит она.

Успокаивают себя тем, что едут к дедушке в Черкасскую область. Надеются там будет тише.

Из соседнего села выезжает мама троих детей Надежда. Куда направляется — пока не знает. Однако оставаться после того, как дом побило обломками, не решилась.

На другой улице бус встречают мама с дочкой. Видимо в последний раз идут по тропинке к родительскому дому, показывая дорогу эвакуационщикам. Выезжают аж в Закарпатье. Дома пока остаются мама и брат.

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Прощание рвет сердце — когда бус трогается, бабушка бежит следом, чтобы благословить своих девушек.

Любови 84 года. Она из села Гавриловка. Ее к эвакуационщикам вывез сын. Она медленно идет к машине. Ей очень страшно ехать в неизвестность. Однако говорит, еще страшнее оставаться дома.

С начала года эвакуационщики гуманитарной миссии «Пролиска» вывезли из ближайших к фронту сел Днепропетровщины около двух тысяч человек. Последние недели из-за массированных обстрелов ситуация ухудшилась — за день поступают десятки обращений.

На этот раз волонтерам удалось вывезти подальше от фронта более десяти человек, семеро из которых дети. Всем помогут найти место жительства и добраться туда. Сами же эвакуационщики долго не отдыхают — готовятся в дорогу.

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