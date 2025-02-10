Приоритеты Трампа и страхи Европы: нужно готовиться к сворачиванию помощи США – отчет Мюнхенской конференции

По информации американского телеканала CBS News, на полях конференции Джей Ди Венс и Владимир Зеленский, возглавляющий украинскую делегацию, проведут двустороннюю встречу. Также в Мюнхен прибудет и спецпредставитель Трампа по Украине и России Кит Келлог, ожидаемый в Киеве с отдельным визитом до конца февраля.

ТСН.ua уже писал, что Келлог будет говорить в Мюнхене с союзниками Америки об окончании "кровопролитной и дорогостоящей войны в Украине". Bloomberg также сообщал, что именно в Мюнхене администрация Трампа представит "долгожданный план прекращения войны России против Украины". Однако в эфире Newsmax на прошлой неделе Кит Келлог сказал, что вообще не говорил ни с кем из Bloomberg, и на Мюнхенской конференции безопасности не собирается представлять мирный план.

Между тем в минувшие выходные, по информации New York Post, Трамп поговорил по телефону с Путиным. Хотя когда именно это произошло, неизвестно. Президент США вновь подчеркнул, что имеет четкий план окончания войны России против Украины. Хотя пресс-секретарь Путина Песков еще раз не смог подтвердить, был ли такой телефонный разговор вообще. К тому же в пятницу, 7 февраля, Дональд Трамп не исключил, что уже на этой неделе встретится с Владимиром Зеленским. И если такая встреча действительно состоится, вероятно, это будет в Белом доме в Вашингтоне, а не в Мюнхене, потому что Трамп не едет в Германию.

Однако, советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц уже также успел заявить, что вопрос гарантий безопасности для Украины должен стать ответственностью Европы, а будущее американской помощи для Украины, в частности вопрос компенсации расходов через сотрудничество в сфере природных ресурсов и энергетики (Трамп говорил вынести на обсуждение в ближайшее время.

Почему Европе и Украине ожидать от контактов Трампа с Путиным и будущей политики его администрации по Украине, Европе и НАТО? ТСН.ua собрал самое интересное об этом из ежегодного отчета Мюнхенской конференции по безопасности.

Ежегодно Мюнхенская конференция по безопасности (MSC) проводит различные социологические опросы для своего отчета под названием Мюнхенский индекс безопасности. После победы Дональда Трампа на выборах в США, следует обратить внимание на опрос MSC, сделанный собственно в самой Америке (от 14 до 29 ноября 2024 года) относительно дальнейшей поддержки Украины в войне с Россией.

Так, среди демократических избирателей за продолжение помощи Украине на действующем уровне высказываются 35%, а за усиление – 34%. В то же время республиканцы гораздо меньше говорят об увеличении помощи – 19%, а поддержка помощи на действующем уровне приблизительно такая же, как и среди демократов, – 33%. Еще 57% республиканцев выступают за уменьшение США своей роли в мире из-за ограниченности собственных ресурсов и внутренних проблем, по сравнению с 35% демократов. К тому же, например, только 43% республиканцев положительно относятся к НАТО по сравнению с 75% демократов.

Так, эксперты, которые дописывали для отчета MSC в нынешнем году, считают, что, ставя в приоритет Китай, администрация Трампа может отказаться от своей исторической роли гаранта безопасности Европы, и, вероятно, переложит основную часть бремени за защиту континента на европейских союзников по НАТО, больше не считая безопасность и демократию. При этом Трамп требует от европейских стран-членов НАТО увеличить свои оборонные расходы до 5% ВВП, хотя даже сами США столько не тратят.

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В 2024 году расходы Америки на оборону составили немногим более 3,5% ВВП. Однако далеко не все европейские страны-члены НАТО увеличили свои оборонные расходы по крайней мере до 2% ВВП, что было главным требованием Трампа во время его первого президентского срока. В 2018 году он даже угрожал выходом США из Альянса, если союзники этого не сделают. В условиях, когда мы переходим в четвертый год полномасштабного российского вторжения в Украину, вопрос увеличения оборонных расходов для Европы критичен. Многие западные разведки отмечают, что Россия может начать войну против стран-членов НАТО уже через 5-8 лет. Ведь область влияния, на которую претендует Россия, охватывает весь бывший СССР.

Поэтому сейчас страны-члены ЕС предстали перед тремя главными вызовами:

увеличением расходов на оборону;

преодолением многолетней фрагментации своего ОПК и значительным углублением сотрудничества как между собой, так и европейскими союзниками, не входящими в ЕС, в частности, Норвегией и Британией;

и конкретизацией обещанных "железобетонных гарантий безопасности" для Украины, либо определением реалистического пути Украины к членству в НАТО, либо через надежные двусторонние договоренности.

Хотя официальный выход США из Альянса, как отмечается в отчете MSC, маловероятен, доверие как к статье 5 (о коллективной обороне НАТО – Ред.), так и к ядерному зонту США вызывает сомнения, ведь "люди с орбиты Трампа уже разработали планы значительного сокращения военного присутствия США в ЕС". Это создаст вакуум безопасности, подвергая Европу агрессии со стороны России в конце десятилетия. Для Украины последствия могут быть огромными. Членство в НАТО для Киева скорее всего не планируется.

"Украина не сможет принять такие условия, потому что считает, что без надежных гарантий безопасности Россия использует перемирие, чтобы восстановить свои силы для наступления. Нет никаких признаков, что Путин готов смягчить свои максималистские цели. Война в Украине также обнажила истощенные запасы ключевых систем вооружения Запада и атрофированное состояние. Эти недостатки усугубляются быстрым перевооружением Китая и ростом его ОПК", — говорится в отчете MSC.

Вдобавок, когда план "Киев за три дня" провалился, Россия увеличила мощность своего ОПК. По словам нового главы военного комитета НАТО, адмирала Джузеппе Каво Драгоне, с февраля 2022 года убитыми и ранеными Москва потеряла более 700 тыс. человек. солдат, а также тысячи танков, бронемашин и самолетов, а российский флот был вытеснен из большей части Черного моря. По его мнению, дальнейшая поддержка Украины со стороны стран-членов НАТО ухудшит военную мощь России и поставит Киев в более сильную позицию в ходе переговоров.

В то же время, как отмечается в отчете MSC, ежегодная российская оборонка способна производить 1500 танков и 3000 боевых бронированных машин. Для сравнения, с 2022 года западные союзники и партнеры предоставили Украине 660 танков и 3103 боевых бронированных машин. В то же время, 80% российского "производства" танков и бронетехники – это отремонтированная техника со складов. И возможностей для расширения производства у Кремля не так уж много из-за острого дефицита рабочей силы в России.

"Производство российского ОПК существенно упадет, когда ключевые запасы иссякнут. Но, когда это произойдет, трудно предсказать, потому что оценки по количеству и качеству оставшегося оборудования (на складах в РФ — Ред.) различаются", — говорится в отчете MSC.

Однако эксперты Мюнхенской конференции также отмечают, что действующая стратегия Кремля может сработать, если партнеры и союзники, прежде всего США, будут стремиться к прекращению войны любой ценой, которую Москва может использовать для заключения выгодного для себя соглашения о прекращении огня. Однако детали плана Трампа никто не знает. К тому же если его администрация займет более жесткую в Россию позицию и действительно усилит санкции против Москвы, о чем Трамп уже говорил, то переговоры об условиях остановки войны и прекращении огня будут выглядеть совсем иначе.