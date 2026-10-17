Эксперт проанализировала экономическую ситуацию в Украине / © ТСН

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В этом году Украине не хватает десятков миллиардов долларов как на социальные нужды, так и на оборону. И причин для этого немало — от обострения ситуации на фронте до массированных атак на экономику, которые привели к сокращению наших доходов. К тому же возникли задержки с обещанным ЕС кредитом, поскольку деньги привязаны к реформам и законам, которые Украина пока не приняла.

Успеет ли он это сделать, как будет латать бюджетную дыру и каким может быть худший сценарий — об этом вместе с экспертом Центра экономических стратегий Александрой Мироненко рассуждал корреспондент ТСН Александр Романюк.

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На что выросли расходы в Украине

Александр Романюк: Если сравнить прошлый год с нынешним, что изменилось? Почему сложилась нынешняя ситуация?

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Александра Мироненко: Прежде всего, очень сильно выросли расходы на войну. И эти расходы на войну выросли под влиянием двух факторов. Растут расходы на армию, то есть именно на денежное обеспечение. Плюс у нас увеличиваются расходы на социальное обеспечение семей, семей погибших военных. И эта нагрузка на бюджет постоянно растет и будет расти всегда. Вторая часть — это доля оборонных закупок. Почему она увеличивается? Во-первых, потому что оружия и боеприпасов никогда не бывает много. Во-вторых, из-за того, что война становится всё более высокотехнологичной, она, соответственно, требует большего капитала, искусственного интеллекта, а ускорение всего этого приводит к тому, что это просто увеличивает стоимость этих закупок. Кроме того, важно понимать, что часть наших оборонных потребностей покрывают наши международные партнеры посредством, так сказать, инкайн-поддержки, то есть это то оружие и боеприпасы, которые поступают к нам в физической форме, пересекают границу, то есть, например, это «Петриаты» или что-то в этом роде. И эта «инкайн-помощь» покрывает большую часть потребностей наших военных. И, к сожалению, по данным за первое полугодие этого года мы видим, что эта помощь в натуральной форме именно в этом году очень сильно сократилась. Если сравнить первое полугодие этого года и первое полугодие 25-го года, то она сократилась вдвое. Но при этом потребности наших военных не сократились вдвое. И нам приходится покрывать их за счет собственных ресурсов. А этих ресурсов у нас становится всё меньше и меньше из-за российских атак, и вот мы видим такую ситуацию с бюджетом.

Александра Мироненко / © ТСН

Из-за российских ударов страдает бизнес

Александр Романюк: У нас всегда звучала цифра, что всё, что Украина зарабатывает, она направляет на войну, вот как у нас с тем, чтобы мы зарабатывали, что у нас сейчас будет.

Александра Мироненко: Действительно, в начале вторжения все наши внутренние ресурсы, все доходы, собиравшиеся внутри Украины, направлялись на обеспечение нужд фронта. И вначале этого хватало. Однако сейчас мы даже те расходы, которые идут на войну, не можем полностью покрыть за счет наших внутренних доходов. И именно поэтому усиливается эта зависимость от нашего внешнего финансирования. А в нынешних условиях, особенно начиная с середины лета, эта зависимость будет расти ещё сильнее из-за российских атак. Бизнес очень сильно страдает: постоянные удары по логистике, по дорогам, по логистическим центрам, по распределительным центрам, по бизнесу в целом очень сильно влияют на экономику и очень сильно влияют на доходы бюджета. За июль-август этого года мы уже недополучили около 33 миллиардов гривен налоговых поступлений из-за российских атак. В основном это поступления от импортного налога на добавленную стоимость и от внутреннего налога на добавленную стоимость. Также мы недополучаем по внутренним акцизам, как раз из-за этих ужасных ситуаций с бизнесом. Частично это компенсируется перевыполнением по налогу на прибыль предприятий, частично — за счет перевыполнения других налогов. Но всё равно у нас сложилась ситуация, когда сейчас, в сентябре и октябре, нам крайне необходимо как можно больше средств для обеспечения нашей армии, в первую очередь для денежного обеспечения военных, а у нас просто ужасная ситуация с западной частью бюджета. И, к сожалению, эта ситуация не улучшится до конца года. По прогнозам премьер-министра, до конца этого года наш бюджет должен потерять около 70 миллиардов гривен налоговых поступлений. И, на самом деле, по некоторым оценкам, эти недопоступления будут даже больше.

Почему в бюджете не хватает 27 миллиардов долларов

Александр Романюк: Вот , собственно, сейчас мы видим сумму недостающих средств, а также 27 миллиардов долларов, для которых вообще нет источника. Почему так получилось?

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Александра Мироненко: На самом деле сейчас часть этих источников уже покрыта, но давайте сначала поговорим о том, что это вообще за цифры. Итак, первая часть — 29,5 миллиардов долларов — это те средства, которые мы планировали потратить. То есть это не какая-то дополнительная потребность в финансировании, это то, что закладывалось в бюджетный план как покрытие за счет кредитных и в целом внешних средств от наших партнеров. То есть на эти средства уже были запланированы определенные расходы. В частности, это пенсии, выплаты учителям, врачам, укрытие в школах и так далее. Но есть одно «но». Очень большое «но». Дело в том, что мы сможем получить эти средства только в том случае, если выполним ряд обязательств, которые должны выполнить как Верховная Рада, так и правительство. И, соответственно, вот почему мы говорим о том, что это дефицит, почему нам не хватает этой части финансирования? Потому что правительство и парламент не выполняли свои обязательства. Наши европейские партнеры утвердили нам часть финансирования из этих 29,5 миллиардов долларов. 3 миллиарда евро должны поступить нам в ближайшее время, но все равно мы уже теряем очень много средств из-за того, что не выполняем свои обязательства. Теперь мы говорим о второй части финансирования. Эти 27 миллиардов долларов — это дополнительная потребность фронта, о которой в конце августа заявил президент Зеленский. И на самом деле это очень удивило наших международных партнеров. Однако почему возникла эта потребность? В начале этого года, из-за того, что мы получали меньше международной поддержки в виде оружия и боеприпасов, Министерство обороны было вынуждено закупать все это за счет собственных ресурсов, потому что, несмотря на сокращение помощи, потребности фронта не уменьшаются. И всё равно всё это нужно покрывать, но за счёт чего? За счёт тех средств, которые у нас есть. И в связи с этим были задействованы средства, предназначенные для выплаты зарплат военным во втором полугодии этого года. Соответственно, сейчас образовалась дыра именно на финансирование зарплат военных. Плюс к этому добавляется необходимость в повышении денежного обеспечения военных, что также является достаточно затратным. И поэтому эти 27 миллиардов делятся на две части. Одна часть — 7 миллиардов — предназначена именно на денежное обеспечение, социальную защиту военнослужащих и их семей. А 20 миллиардов — на закупки, на оборонные закупки, на оружие и боеприпасы, которые мы планируем привлечь за счет наших партнеров. А 7 миллиардов — за счёт перераспределения внутренних ресурсов, экономии. Но то, что касается зарплат военных, мы будем покрывать за счёт собственных средств.

Александр Романюк: Есть ли у нас возможность затянуть расходы в нынешних условиях?

Александра Мироненко: На 27 миллиардов нет. К сожалению, у нас и так достаточно ограниченные ресурсы, и все невоенные расходы не такие уж и большие. То есть, сопоставимые с расходами на войну суммы — это только расходы на социальную защиту, причём включая расходы на пенсии, которые в большинстве своём идут через пенсионный фонд, а не через государственный бюджет. Поэтому затягивать практически не на что именно на такую большую сумму.

Три сценария

Александр Романюк: У нас есть три сценария, которые могут ожидать Украину. Чем они отличаются друг от друга и к чему это приведёт?

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Александра Мироненко: На самом деле , эти сценарии, представленные здесь, довольно экстремальны. То есть первый сценарий отражает ситуацию, в которой всё идеально. Мы полностью и своевременно выполнили абсолютно все наши международные обязательства. Наши партнеры договорились о переносе части программы «Ukraine Support Loan» со следующего года на этот год. И, соответственно, мы полностью покрыли всю эту потребность в 56,5 миллиардов долларов. Однако это уже нереалистичный сценарий, потому что мы уже не выполняем наши обязательства. Некоторые вообще не выполняем, некоторые выполняем, но не вовремя. И, на самом деле, у нас ещё очень многое предстоит сделать до конца года. И самая большая проблема, так сказать, камни преткновения — это те обязательства, которые касаются парламента. И это проблема как политической воли, так и просто наличия времени. Парламент может не успеть проголосовать за все необходимые законопроекты, чтобы выполнить все необходимые требования. Второй сценарий — неплохой, более-менее нормальный, но тоже очень предельный. В нём мы успеваем покрыть и выполнить все наши международные обязательства, а также получить все средства, но вообще нет договоренностей об авансировании ОСЛ. Но, опять же, первая часть уже нереалистична, потому что мы уже не успеваем выполнить все обязательства. Но вторая часть — мы уже что-то там договорились с партнерами. 7 миллиардов из этих 27 мы уже собираемся покрывать за счёт собственных средств. Часть из 20 мы уже планируем найти с помощью международных партнёров. Это уже достаточно неплохой прогресс, однако в этом неблагоприятном сценарии у нас по-прежнему огромная дыра в гражданском бюджете, и это грозит нам как бюджетным секвестром — отменой и сокращением бюджетных расходов, — так и, возможно, более серьезными последствиями, которые мы увидим в третьем сценарии, в котором мы ничего не выполняем, не получаем вообще средств от наших международных партнеров и не находим внутренних ресурсов. Но это тоже достаточно нереалистичный сценарий, поскольку мы уже нашли часть средств. Здесь важно сосредоточиться на последствиях или условиях этих сценариев. Итак, основным последствием «плохого» и «злого» сценариев, между которыми где-то здесь мы и находимся, является в любом случае прекращение неприоритетных расходов. Это уже происходит. Мы уже приостановили часть капитальных расходов на строительство укрытий, на ремонт дорог, на ремонт школ. Приоритетные расходы или защищенные расходы — это зарплаты военных, это оборона, потому что это первый приоритет, это зарплаты бюджетникам, социальные выплаты, то есть пенсии, различные виды поддержки — вот все это и есть защищенные расходы. Пока речь не идёт о том, что их не будут осуществлять. Но если средства не поступят, если эта ситуация будет продолжаться, то могут возникнуть проблемы как с выплатой зарплат, так и с выплатой пенсий. И, в принципе, в результате возникнут проблемы на фронте, потому что у нас не будет средств, чтобы покрыть, например, закупку оружия. И в худшем случае, если средств не будет совсем, то, возможно, придется прибегать к монетарному финансированию бюджета, то есть к эмиссии гривен.

В первую очередь, нам нужно выполнить свою домашнюю работу. Парламент должен принять не более 35 законопроектов. Некоторые из них уже приняты в первом чтении, а некоторые до сих пор даже не внесены в Верховную Раду. Некоторые должны быть подписаны президентом, некоторые решения должны быть приняты правительством. И этих решений на правительственном уровне ещё больше, чем законопроектов. Работа со стороны правительства ведётся активно, это однозначно, но в парламенте, как мы видим, не все депутаты понимают, насколько всё плохо. Во-вторых, международные партнеры — они и так достаточно лояльны к нам, они понимают, что у нас всё сложно. Ну и на самом деле они нас поддерживают и должны поддерживать дальше, потому что если мы не выстоим, то они будут следующими.

Александр Романюк: Спасибо, Александр, за такое подробное объяснение. А нашим зрителям хочу сказать, что действительно нас ждут такие серьезные испытания, и будем надеяться, что наше государство, наши законодатели достойно их преодолеют.

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