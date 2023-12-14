"Приравнять к мужчинам": скандальная нардепка шокировала заявлением о мобилизации женщин

Нардепка из комитета Нацбезопасности Марьяна Безуглая снова попала в скандал, теперь предлагает уравнять мужчин и женщин во время мобилизации.

Что так возмутило людей, действительно ли женщины тоже массово пойдут на фронт, рассказала в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналистка Виктория Гнатюк.

Заявление Безуглой

Нардепка Марьяна Безуглая не вылезает из скандалов. Она то лишала Залужного с Зеленским, то о мобилизации делала не менее громкие заявления. Вот и в этот раз история повторилась, только теперь вопрос касается мобилизации женщин. Их член комитета по Национальной безопасности предлагает приравнять к мужчинам.

“Меня спрашивают об изменениях в законопроекте о рекрутинге и мобилизации, которые выравнивают мужчин и женщин по военному учету и службе, а особенности предоставляем право определять Министерству обороны. Женщины же как "иначе" и нельзя их сравнивать! Вот пусть мужчины научатся рожать, тогда посмотрим! И вообще это о праве на жизнь! Уважаемые, а права мужчин и ценность жизни какая-нибудь другая?», — говорится в сообщении Безуглой на ее странице в Facebook.

Каких перемен ждать?

По ее словам, такие изменения предлагаются в законопроекте о рекрутинге и мобилизации, которые и будут выравнивать мужчин и женщин по военному учету и службе. Но вдогонку Безугла сразу же заговорила и об отсрочке для женщин. Говорит, что беременность будет железным аргументом.

“У женщин останется уникальная отсрочка и право на увольнение – беременность. Если беременная — не вправе мобилизовать/можешь уволиться. Но в то же время, декретный отпуск как право на отсрочку/увольнение планируем предоставить как жене, так и мужу по выбору”, — написала Безугла.

При каких условиях можно уволиться?

Нардепка отметила, что в штурмовики и прочие боевые профессии женщина сможет пойти чисто добровольно. А вот если на войну попадают супруги военнослужащие, имеющие одного-двух детей, то либо мужчина, либо женщина могут уволиться со службы, либо получить отсрочку, а если детей трое и больше, то вообще из армии должны уйти право оба.

А если в семье военный – только мужчина, то когда у него рождается третий ребенок, он также получает право на увольнение. Такое заявление не прошло бесследно, в Сети люди засыпают комментариями пост Марьяны Безуглой вопросами.

Комментарии под сообщением Безуглой

Комментарии под сообщением Безуглой

Комментарии под сообщением Безуглой

Комментарии под сообщением Безуглой

Есть те, кто поддерживают такую новинку.

Комментарии под сообщением Безуглой

Комментарии под сообщением Безуглой

Женщины должны идти на войну?

А теперь разбираемся, действительно ли женщины должны идти на войну. Верховным советом в октябре 2023 было принято решение, что женщины-военнослужащие, женщины-медики, имеющие медицинское образование, должны стать на военный учет. Правительство утвердило переходный период сроком на 3 года. То есть, украинки медицинских и фармацевтических профессий и специальностей должны добровольно встать на военный учет до 2026 года. При этом военнообязанным женщинам-медикам выезд за границу не запрещен. Такие ограничения действуют только для некоторых категорий государственных служащих и должностных лиц.

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Правила мобилизации женщин

К слову, количество женщин в Вооруженных силах Украины за два года полномасштабного вторжения выросло на 12 тысяч и сейчас на уровне с мужчинами службу проходит около 43 тыс. военнослужащих. В Минобороны напомнили, что ранее контракт на прохождение военной службы заключался женщинами от 18 до 40 лет, но теперь от 18 до 60 лет контрактниками могут стать представители обоих полов.

А вот, кстати, об изменениях, которые будут касаться и женщин, кроме Безуглой до сих пор никто не сказал ни слова, а свое мнение на счет таких изменений высказала военнослужащая Алина Михайлова, она имеет прямое отношение к Вооруженным Силам Украины, ведь с погибшим женихом, Героем Украина Дмитрием Коцюбайлом была частью первого отдельного штурмового батальона "Волки Да Винчи". Также Алина является руководительницей медицинской службы "УЛЬФ".

Девушка считает, что никто не имеет права решать, что должна делать женщина и, если девушка хочет воевать, хочет быть штурмовиком, она должна иметь соответствующие знания, умения и физическую подготовку, но в первую очередь в Украине должна быть обязательно военная подготовка женщин.

“У нас есть военнообязанные женщины, это, прежде всего, медицинский персонал и его на фронте не хватает. Но если бы женщине не было на фронте места, то, пожалуй, большинство мужчин, которые скрываются от мобилизации, должны уйти вместо этих женщин. Но почему женщины берут все свои силы, все свои умения и не умения, учатся и заменяют или не заменяют часть тех же мужчин”, — отметила Михайлова.

Совет признал "проколы" в мобилизации

Так что даже военнообязанной женщине с медицинским образованием не могут вручить повестку, потому что во время мобилизации женщин принудительно не призывают в армию, по крайней мере, пока. Но они, безусловно, могут быть призваны на военную службу или привлечены для выполнения работ по обеспечению обороны государства в военное время или же пойти на службу добровольно, подписав контракт.

Между тем в Раде озвучили основные проблемы с мобилизацией в Украине, отмечают, что общество слишком расслабилось и живет в иллюзиях, что победа наступит уже завтра, есть проблемы и с отбором на военную службу и методами работы ТЦК.

Из основного: комплектация по принципу количества, а не качества, отношения к рядовому военному в армии в целом, многие, кому за 45, и даже заговорили о "курортниках", точнее о том, что в Киеве и Одессе военкоматы буквально закрывают глаза на ночные клубы, в районах и селах забирают на службу всех мужчин.

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