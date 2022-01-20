Приревновал: в Черкасской области мужчина покусал жену, когда застал ее с любовником

Приревновал: в Черкасской области мужчина покусал жену, когда застал ее с любовником

У потерпевшей диагностировали легкие телесные повреждения.

В с. Большая Севастяновка Уманского района Черкасской области мужчина в помещении магазина укусил жену. Свое поведение он объяснил тем, что застал его с любовником.

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Об этом идет речь в приговоре Христиновского районного суда Черкасской области, сообщает ТСН.ua.

По данным суда, 25 ноября 2021 мужчина в помещении сельского магазина укусил свою жену за кисть и указательный палец левой руки. У пострадавшей диагностировали легкие телесные повреждения.

Подозреваемый свою вину признал. Он рассказал, что в помещении магазина застал свою жену в компании любовника и он укусил ее из-за ревности.

Потерпевшая сообщила, что нет претензий к подозреваемому и просила мужчину строго не наказывать.

Суд признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 125 УК и оштрафовал на 850 грн.

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