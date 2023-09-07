Пришел добровольцем: что известно о погибшем Герое Украины Андрее Орлове, который освобождал Херсон

На войне погиб сержант 131-го отдельного разведывательного батальона, Герой Украины Андрей Орлов. Он стал первым награжденным за освобождение Херсона.

Когда украинский защитник пришел на фронт, в каких битвах участвовал – читайте в материале ТСН.ua.

Краткая биография Героя Украины

Из открытых данных известно, что Орлов родился в 1983 году в Полтаве. В 2007 году окончил Полтавский педагогический университет. Начиная с 2006 года до начала вторжения России на восток в 2014 году работал в международных компаниях, в том числе специалистом по обучению персонала "Metro Cash & Carry" и менеджером проекта "Nestlе Украина" в Киеве.

Пришел добровольцем в 2014 году

Когда Россия оккупировала Крым и вторглась на восток Украины, Андрей пришел добровольцем в батальон "Донбасс". Как он сам рассказывал, до 2014 года у него не было военного опыта. Первые полтора года он был стрелком, потом командиром отделения, а затем стал заместителем командира снайперского взвода, который работал отдельно.

В течение 2014-2016 годов в составе батальона "Донбасс" Национальной гвардии Украины принимал участие в антитеррористической операции (АТО) на востоке Украины.

Герой Украины Андрей Орлов, 2015 год / Фото: Andrii Orlov

Вернулся из-за границы защищать Украину

Когда 24 февраля 2022 года Россия совершила полномасштабное вторжение в Украину, Орлов находился в Багдаде (Ирак). Там он работал охранником в одной из международных компаний, однако расторг контракт раньше и вернулся в Украину. С марта 2022 года в составе 131-го отдельного разведывательного батальона Сухопутных войск ВСУ участвовал в войне против России.

В каких битвах участвовал

Андрей Орлов вместе с побратимами освободили правый берег Херсонской области и оккупированные части Николаевской области.

В сентябре 2022 года в составе разведывательной группы он осуществлял удачную корректировку огня артиллерии и авиации по скоплению сил захватчиков в районе с. Малая Сейдеминуха Бериславского района Херсонской области. Тогда была уничтожена техника и личный состав врага. Разведывательная группа также вела стрелковый бой с превосходящими силами России. В результате россияне отступили, но Андрей получил осколочное ранение уха и шеи.

10 ноября в составе разведывательного отряда Андрей Орлов освобождал Снегиревку Николаевской области, которая в 50 км от Херсона. Он лично поднял флаг над зданием районной администрации.

Герой Украины Андрей Орлов / Фото: ТСН.ua

Герой Украины Андрей Орлов / Фото: ТСН.ua

Герой Украины Андрей Орлов / Фото: ТСН.ua

Зеленский лично вручил орден "Золотая Звезда"

В ноябре 2022 года президент присвоил защитнику звания Героя Украины "за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины" и вручил орден "Золотая Звезда". Награду вручил лично Зеленский 14 ноября 2022 года в деоккупированном Херсоне во время рабочей поездки на деоккупированную часть области.

Украинские военные, освобождавшие Херсонщину / Фото: Владимир Зеленский

В среду, 6 сентября, мама воина Елена Орлова сообщила, что ее сын погиб. О дате прощания ничего не известно.

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