Пришел в ТЦК – сразу на медосмотр: в Украине изменили правила мобилизации

Кабмин внес изменения в порядок проведения призыва на военную службу во время мобилизации.

В Украине изменили правила мобилизации Теперь военнообязанных, которые пришли в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки, чтобы обновить свои учетные данные, сразу будут направлять на медосмотр.

Такие изменения 28 января внес Кабинет министров в порядок проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации.

Адвокат Марина Бекало в комментарии сайта ТСН.ua объяснила, что изменилось. Так, ранее (согласно постановлению постановлением Кабинета Министров Украины от 16 мая 2024 г. № 560) мужчину, который добровольно пришел в ТЦК восстановить свои данные, сразу не направляли на военно-врачебную комиссию.

“Вместо этого ему вручали повестку на другую дату. Сейчас это правило убрали. Но изменений в отношении ВВК нет – медосмотр и есть ВВК”, – рассказала Марина Бекало.

То есть сейчас, прибыв в ТЦК СП, чтобы обновить данные, мужчина сразу получит направление на ВВК.

В то же время, такое направление будет выдаваться при отсутствии действующего вывода ВВК о пригодности к службе.

В Резерв+ можно получить электронное направление на ВВК

Напомним, что Кабмин 28 января также ввел электронные направления на военно-врачебные комиссии для военнообязанных.

Чтобы пройти осмотр для определения пригодности к военной службе, больше не обязательно будет идти в ТЦК и СП за бумажным направлением и стоять в очередях.

Военнообязанный может подать запрос на электронное направление в “Резерв+”, получить уведомление с нужной информацией в своем смартфоне и прибыть сразу в указанное учреждение здравоохранения.

Электронное направление на ВВК – это первый шаг в масштабной реформе ВВК. Следующим шагом станет интеграция информационных систем Минобороны и Министерства здравоохранения Украины.

А уже с осени 2025 года военнообязанный сможет самостоятельно выбрать в "Резерв+" медицинское учреждение, имеющее контракт с НСЗУ, для прохождения учитывая пригодность.

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