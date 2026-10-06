Пришел за посылкой и оказался в аду: 15-летний парень чудом выжил после двух ударов РФ по почте

Парень выжил после удара дронов / © Getty Images

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15-летний Максим пришел забрать посылку, когда враг атаковал почтовое отделение в Синельниковом в Днепропетровской области с помощью двух беспилотников.

Тогда погибли трое человек. Максим оказался среди тяжелораненых. Врачи целую неделю боролись за его жизнь. И как только парень пришел в себя — сразу же заговорил о своей мечте.

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Об этом говорится в репортаже корреспондентки ТСН Анастасии Неверной.

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Парень попал под атаку дронов

28 сентября Максим пошёл забирать посылку в родном Синельниково. Он вспоминает: едва он вошёл в помещение почты, как увидел вспышку и раздался взрыв.

«Я ищу посылку и слышу взрыв справа и удар в правое плечо. Прилетел первый „Шахед“, и потолок рушится», — вспоминает парень.

Вслед за этим в уже горящее здание влетел ещё один российский беспилотник.

«Через секунду — второй слева. Я едва, потому что в голове кружится, дошел по обломкам до улицы. У меня артерия разорвана, руки… И я упал прямо в лужу», — рассказывает Максим.

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Далее — скорая помощь, реанимация и пять суток в коме на грани жизни и смерти. Врачи буквально по кусочкам собирали кости Максима и сшивали артерии.

«У него загорелась одежда, была пробита грудь, сломана ключица, лопатка и подключичная артерия; к сожалению, кровь не останавливалась, она текла по нему», — отмечает врач.

Почти неделю Максим не дышал самостоятельно. Ему перелили более трёх литров крови, провели уже пять операций, впереди ещё как минимум десять, говорят медики.

«Левая ключица сломана в шести местах. Сейчас потребуется провести операции, которые позволят пациенту двигаться. Левая лопатка также сломана в нескольких местах. Придётся сделать много пластических операций на ногах, чтобы всё зажило», — добавляет врач.

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Максим в больнице / © ТСН

Парень рассказал о своей мечте

Скорее всего, Максим продолжит лечение за границей. Там его ждет ряд пластических операций. Несмотря на тяжелое состояние, парень уверенно идет на поправку и постоянно говорит о своей мечте — мотоцикле.

Максим всю жизнь занимался спортом, рассказывает мама. Он подтягивался лучше всех в школе, за что получил множество наград. Поэтому она ни на секунду не сомневается, что, несмотря на такие сложные ранения, её сильный мальчик поправится.

Максим перед атакой дронов

В тот день, который навсегда изменил жизнь парня, войска РФ выбрали в качестве цели почтовое отделение в Синельниково. Этот удар унес жизни трёх человек, двое из которых были почти ровесниками Максима.

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