Пришла на конкурс директоров в свадебном платье: учительница, взорвавшая Интернет, рассказала, чем всё закончилось

Юлия Серебрякова

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Учительница иностранных языков, кандидат на должность директора гимназии, прямо со своей свадьбы приехала на обсуждение стратегии развития учебного заведения.

Она успешно представила свою работу, а уже через час стала официальной женой. Теперь вместо медового месяца ей предстоит за неделю подготовиться к новому учебному году в новом коллективе и на новой ответственной должности.

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Об этом говорится в репортаже корреспондентки ТСН Дарьи Назаровой.

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От защиты стратегии — сразу в ЗАГС

Это фото за считанные часы облетело все социальные сети: невеста в пышном свадебном платье — не на фотосессии и не в ЗАГСе, а участвует в конкурсе на должность директора гимназии.

У девушки было совсем мало времени на выступление, ведь ровно через час должна была начаться торжественная свадебная церемония.

«Со второго часа дня нас ждали родственники, друзья, гости. И в это время, пока они собирались, я защищала стратегию развития! И уже оттуда в 15:00 у нас была церемония — как говорится, с корабля на бал», — улыбается новый директор 22-й гимназии Юлия Серебрякова.

Фотографии с конкурса / © ТСН

Праздничный наряд девушки немало удивил конкурсную комиссию. Однако, как уверяют чиновники, необычный внешний вид никоим образом не повлиял на итоговую оценку профессиональных качеств претендентки.

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«Мы были очень удивлены, когда увидели одну из претенденток на должность директора 22-й гимназии, которая вошла в свадебном платье и сказала: „Можно я выступлю первой, потому что в 14:00 начинается рассмотрение кандидатов, а в 15:00 уже запись в ЗАГСе?“. Конечно, все пошли ей навстречу, она выступила первой. Но она очень профессиональный специалист и отлично подготовила стратегию развития», — рассказал и.о. директора департамента образования Запорожского горсовета Виталий Лысенко.

Поддержка жениха и сумасшедшая неделя подготовки

27-летняя Юлия показывает первые кадры с свадьбы и рассказывает, что эту торжественную дату они с женихом запланировали ещё год назад. Однако в самый разгар приготовлений, когда до события оставались считанные дни, она узнала: именно в этот день будет решаться вопрос о её карьере. Девушка не скрывает, что это была действительно сумасшедшая неделя.

«Это было сообщение буквально за неделю: мол, в пятницу защита, так что готовьтесь. Я говорю: „У меня же свадьба!“. — „Хорошо, готовься!“ (смеется). Поэтому в один день совпали два самых важных события», — вспоминает Юлия.

Свадьба Юлии / © ТСН

Пока девушка представляла свою стратегию и боролась за право возглавить учебное заведение, возле укрытия её терпеливо ждал возлюбленный.

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«Жених сказал: „Я не удивлен тем, как ты живешь на работе и как работа занимает всю твою жизнь, так что поехали, что поделать! Это твоя карьера, твой путь“. Поэтому он всегда меня поддерживает, большое ему спасибо за то, что он всё это терпит (смеётся). Действительно, он очень поддержал и сказал: „Значит, так и должно быть“», — делится Юлия Серебрякова.

Детская мечта и новые вызовы

Юлия с самого детства мечтала работать в системе образования. После окончания университета она преподавала школьникам английский и испанский языки.

«С детства я играла в школу: расписывала шкафы, вела дневники и журналы — мне всё это очень нравилось! Поэтому после университета мой первый и пока единственный опыт работы был в гимназии № 50, где я проработала 6 лет. И вот такие кардинальные изменения», — рассказывает педагог.

Теперь Юлию ждет ответственный этап — знакомство с новым педагогическим коллективом и должность директора. Под её руководством отныне будут находиться более четырёхсот учеников и около восьмидесяти педагогов. И на подготовку к учебному году у неё снова есть всего одна неделя.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: КТО ТОРМОЗИТ введение санкций против РФ? Жалоба в Чернигове! ПАУЗА в выдаче виз в США | ТСН 16:00 26 АВГУСТА

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