Пришли на "похороны малого бизнеса": в Киеве акция предпринимателей закончилась столкновениями с полицией

Пришли на "похороны малого бизнеса": в Киеве акция предпринимателей закончилась столкновениями с полицией

Полиция никого не задержала.

Столкновениями с полицией закончились акции предпринимателей в Киеве. Митингующие собрались на Майдане на похороны микробизнеса, так они назвали свою акцию.

Об этом 29 июня говорится в сюжете ТСН.19:30.

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Активисты прошли правительственным кварталом. С собой несли гробы и погребальные венки. Когда правоохранители пытались их отобрать, то протестующие и полиция подрались. По информации активистов пострадал один человек — у него вывих руки, еще одна женщина потеряла сознание.

В Нацполиции сообщают: никого не задержали. В центре столицы малый бизнес митингует уже давно. Таким образом предприниматели требуют оставить упрощенную систему налогообложения без кассовых аппаратов.

Напомним, в центре Киева прошла акция протеста ФЛП.

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