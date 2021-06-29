Пришли на "похороны малого бизнеса": в Киеве акция предпринимателей закончилась столкновениями с полицией

Полиция никого не задержала.
Столкновениями с полицией закончились акции предпринимателей в Киеве. Митингующие собрались на Майдане на похороны микробизнеса, так они назвали свою акцию.
Об этом 29 июня говорится в сюжете ТСН.19:30.
Активисты прошли правительственным кварталом. С собой несли гробы и погребальные венки. Когда правоохранители пытались их отобрать, то протестующие и полиция подрались. По информации активистов пострадал один человек — у него вывих руки, еще одна женщина потеряла сознание.
В Нацполиции сообщают: никого не задержали. В центре столицы малый бизнес митингует уже давно. Таким образом предприниматели требуют оставить упрощенную систему налогообложения без кассовых аппаратов.
Напомним, в центре Киева прошла акция протеста ФЛП.