"Пришло время" и "внутренние расклады": как депутаты реагируют на отставку Авакова

Денис Монастырский объяснил, почему согласился на предложение возглавить МВД.

Уже сегодня после обеда заявление об увольнении министра внутренних дел Арсена Авакова, которого еще называют чиновником-долгожителем, будет рассматривать профильный комитет. И завтра его вынесут на голосование в парламент. Уже есть и кандидатура преемника — это руководитель парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский. Ее поддержали на заседание фракции «Слуг народа», на которой присутствовали президент Зеленский и глава его офиса Ермак.

Информацию о громкой отставке среди депутатов собрала корреспондент ТСН Мария Васильева.

Депутаты от «Слуг народа» вспоминают, что переназначить Арсена Авакова в министерство Шмыгаля просил сам президент Зеленский под личную ответственность. Тогда Аваков остался единственным министром, который был еще при президентстве Порошенко. Поэтому МВД он возглавлял более 7 лет, хотя общество требовало его отставки неоднократно из-за громких скандалов, в которые попадали полицейские.

Никто не ожидал, что Авакова уйти попросят именно сейчас. Некоторые из президентской фракции узнал об этом из СМИ. А Зеленский, который лично приехал на заседание фракции, объяснять решение не стал.

"Владимир Александрович объяснил это тем, что пришло время. Это причина, которая лежит, мы это не обсуждали, вне нашего пониманием. Но я искренне надеюсь, что имелись причины, приведшие к отставке", — отметила Ирина Верещук.

Оппозиционные же фракции считают, что таким образом президент концентрирует власть в своих руках, ведь Аваков был последней действительно влиятельной и самостоятельной личностью.

«И дело Тлявова и изнасилования в Кагарлыке, и очевидные сбои в убийстве Шеремета, этого было более чем достаточно, чтобы Зеленский понял, что министра надо менять. Но подозреваю, что не вопрос эффективности полиции стали решающими. А внутренние расклады в партии «Слуги народа». Очевидно в попытке усилить роль Офиса президента, сейчас максимально ослабляют роль других фигур, в том числе мощного МВД, на самом деле существенно влиял на политику, сейчас очевидно, чтобы максимально сконцентрировать власть в Офисе президента», — убеждена депутат от« Голос»Инна Совсун.

А еще говорят, Аваков имел конфликт с главой Офиса президента Андреем Ермаком, которого якобы называл агентом российского влияния. Так это или нет, но подать в отставку Авакова просил лично Зеленский.

«Какие там у них отношения с Андреем Борисовичем я не знаю, но это решение было исключительно президента и Авакова. Они общались один на один, и я думаю, что мы решение это поддержим в ВР», — заявил Даниил Гетманцев.

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Заменить Авакова предложили главе парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности Денису Монастырском и он согласился.

«Я могу сказать, что принял сложное решение в своей жизни — ответить "да" на предложение президента возглавить МВД. Я понимаю, на какую жертву я иду, как человек, политик, но по я сделал этот выбор и буду претендовать на эту должность», — прокомментировал предложение Монастырский.

Увольнять министра МВД планируют завтра, депутаты говорят, что голосов хватит, а вот возможное назначение будет уже в пятницу.

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