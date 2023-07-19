Присматривала 3-месячного ребенка, чтобы дать родителям отдохнуть и уронила: в Виннице за убийство будут судить 33-летнюю женщину

Если вина обвиняемой будет доказана, ей грозит до 5 лет заключения.

В Виннице вскоре должны судить 33-летнюю местную жительницу, которая подозревается в убийстве по неосторожности чужого 3-месячного мальчика. Как сообщила Винницкая областная прокуратура, этой женщине предъявлено обвинение, а обвинительный акт уже направлен в суд.

Напомним, трагедия произошла в апреле этого года — женщина согласилась присмотреть 3-месячного младенца соседей, всю ночь распивала алкоголь, затем на остановке общественного транспорта не удержала на руках 3-месячного ребенка, после чего младенец упал на асфальт и получил травмы. Женщина скрыла преступление от родителей ребенка и отдала им уже мертвого мальчика.

Новые подробности в комментарии для ТСН.ua рассказала представитель полиции Винницкой области Зарина Маевская.

"Ребенок находился у этой женщины в течение нескольких дней. После падения мальчика на землю эта женщина забрала его домой, не сообщив об этом родителям младенца. На следующий день она отдала родителям уже тело ребенка", — рассказала нам Зарина Маевская.

Представительница полиции добавила, что подозреваемая взяла к себе ребенка, чтобы дать родителям младенца отдохнуть.

По данным правоохранителей, родители ребенка не состояли на учете как неблагополучная семья.

В случае доказательства виновности женщины в судебном порядке ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет. Ей инкриминируют убийство по неосторожности.

Напомним, ранее сообщалось о гибели 4-летней Леры на батуте в Николаеве.

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