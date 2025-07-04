Приснилась покойная мать и сказала уходить из квартиры: киевлянка рассказала, как чудом выжила во время атаки РФ

Последствия массированной атаки на Киев / © ТСН

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Россияне массированно обстреливали Киев. Больше всего от ночной атаки пострадал Соломенский район столицы. Там, российские удары повредили именно жилые многоэтажки — вспыхнули пожары.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Натальи Нагорной.

Ночная тревога в Киеве длилась 8 часов 39 минут, потом короткий 14-минутный перерыв, и началась новая тревога. В городе вспыхнули пожары, небо затянуло дымом.

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Станции метрополитена стали укрытием для десятков тысяч людей. Сообщения о том, что россияне в очередной раз готовятся атаковать украинские города и в первую очередь столицу, появились в пабликах заранее. К этой ночи киевляне готовились и места в подземке занимали с вечера — сразу шли с импровизированными кроватями и домашними любимцами.

«Прилет» зафиксировано возле 5-этажного жилого дома. Здание частично разрушено.

«Сейчас работаем на шести локациях, общее количество спасателей более 530 и привлечено 152 единицы основной специальной техники, кинологические, все, что необходимо. Сегодня пострадала одна из спасательных частей», — говорит пресс-секретарь ГСЧС Светлана Водолага.

Местные жители рассказывают, что ночью было очень страшно — взрывы раздавались один за другим. Вот что вспоминают люди:

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«Снесло полностью второй этаж, частично — третий, а мы — с четвертого. У нас вынесло окно, а квартира в принципе и не горела».

«Сплю я и слышу голос говорит: „Галя, просыпайся и убегай из квартиры“. А я думаю, вроде мать моя, но она умерла».

Пес Бадди предупредил свою семью, что нужно идти в укрытие. Его хозяева говорят, что животное странно себя вело и показывало, что надо идти в укрытие.

Городские власти говорят — этой ночью, к счастью, обошлось без жертв и в первую очередь благодаря сознательности людей. Киевлян призвали в эту пятницу воздержаться от прогулок, пить много воды и не проветривать помещения, но после полудня запрет отменили и разрешили открыть окна для проветривания.

Обстрел Киева: что известно

В ночь на 4 июля РФ ударила по Киеву дронами и баллистикой. Последствия атаки зафиксировали в нескольких районах столицы, в частности возникли пожары, повреждены жилые дома.

Из-за сильных пожаров во многих районах утром в Киеве был очень загрязненный воздух. Данные сайта SaveEcoBot показывали, что худшая ситуация в Печерском районе

Впоследствии стало известно, что в Святошинском районе на одной из локаций спасатели деблокировали тело человека.

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