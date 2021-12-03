Приставил нож к горлу и требовал интима: в Одесской области суд оправдал женщину, которая случайно убила нападающего

Подозреваемая не признала своей вины.

В Одесской области женщина, защищаясь от приставаний, случайно убила нападающего. Суд признал женщину невиновной.

Об этом сообщает ТСН.ua со ссылкой на приговор Беляевского райсуда Одесской области.

Мужчина угрожал женщине ножом, потому что она отказала ему в интиме

По данным следствия, мужчина, будучи нетрезвым, приставал к женщине. Он нецензурно высказывался о подозреваемой и требовал от нее интима. Когда женщина ему отказала, пришел в ее комнату с ножом.

"Подозреваемая, опасаясь за свою жизнь, руководствуясь внезапно возникшим умыслом, направленным на остановку противоправных действий последнего, схватила своими руками правую руку мужчины, в которой он держал нож, выкрутила ее, направив лезвие ножа в сторону груди мужчины, и применяя физическую силу воткнула нож в грудь мужчины", — говорится в материалах суда.

Женщина оттолкнула мужчину, а когда вернулась, он был уже мертвым

Подозреваемая не признала своей вины. Она объяснила, что в тот день со знакомим выпила вина и пошла в свою комнату. После этого тот пришел к ней и стал приставать. Но женщина его прогнала. Через некоторое время мужчина вернулся с ножом в руках. Он приставил лезвие к шее подозреваемой, ударил ее в стену и требовал от интима. Тогда она вывернула руку мужчины, в которой был нож, и толкнула его. Когда подозреваемая вернулась, то увидела, что мужчина был уже мертвым.

Сосед подозреваемой рассказал, что женщина вместе с потерпевшим работали по хозяйству. Между ними никогда не было конфликтов. Когда все случилось, то подозреваемая рассказала ему, что усопший ее добивался и она защищаясь случайно толкнула его на нож.

Суд оправдал подозреваемую

Суд оправдал женщину, отметив, что подозреваемая только оборонялась от нападавшего.

"Женщина отдыхала в доме, куда зашел погибший и находясь в состоянии алкогольного опьянения требовал вступить с ним в половое сношение и в дальнейшем угрожал ей ножом. Подозреваемая действовала в пределах необходимой обороны, уголовной ответственности не подлежит. Учитывая вышесказанное, подозреваемую следует оправдать в связи с отсутствием в ее деянии состава преступления, предусмотренного ст.118 УК Украины", — указано в приговоре суда.

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