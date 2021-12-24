Присвоила 27 тыс. грн: в Луцке осудили женщину, которая бросила человека с инвалидностью и сбежала в Польшу

Присвоила 27 тыс. грн: в Луцке осудили женщину, которая бросила человека с инвалидностью и сбежала в Польшу

Женщину обвинили в присвоении более 27 тыс. грн помощи по уходу за человеком с инвалидностью.

В Луцке осудили женщину, которая должна была ухаживать за человеком с инвалидностью, однако уехала в Польшу. Женщину признали виновной и приговорили к 1 году лишения свободы.

Об этом говорится в приговоре Волынского апелляционного суда, сообщает ТСН.ua.

Ранее женщину суд первой инстанции признал виновной в совершении мошенничества и приговорил к 1 году ограничения свободы, однако прокурор обратился в апелляционный суд, чтобы назначить подозреваемой лишение свободы с испытательным сроком, поскольку она воспитывает малолетнего ребенка.

Суд установил, что женщина в 2019-2020 годах должна была ухаживать за человеком с инвалидностью, однако она уехала в Польшу, не уведомив об этом социальные службы. Также женщину обвинили в присвоении более 27 тыс. грн. помощи, которые она получала за уход. Эти средства подозреваемая государству не возместила.

Суд принял позицию прокурора и приговорил женщину к 1 году лишения свободы, заменив реальный срок испытательным.

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