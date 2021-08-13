Притихла пандемия: почему в Украине резко подскочила стоимость аренды жилья и когда ждать удешевления

Притихла пандемия: почему в Украине резко подскочила стоимость аренды жилья и когда ждать удешевления

Риэлторы подтверждают: аренда жилья в Украине действительно дорожает. Особенно в столице.

Карантин и лето обвалили, а грядущая осень снова гонит вверх — по всей Украине стремительно выросли цены на аренду жилья, местами — в полтора раза. А все из-за спроса, говорят риелторы. Потому что желающих снять квартиру сейчас больше, чем самих жилищ, сдаваемых в аренду.

Что происходит на рынке недвижимости и когда ждать удешевления, говорится 13 августа в сюжете ТСН.19:30.

"У меня очередь на квартиру" — эту фразу за месяц поисков Карина слышала с десяток раз. Бюджет — 8000 гривен. Все приемлемые варианты или уже забронированы, или со странным интерьером, или дорогие.

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Риэлторы подтверждают: аренда жилья в Украине действительно дорожает. Особенно в столице. Квартира рядом с дорогой, с косметическим ремонтом и сдается в аренду впервые. До ближайшего метро ехать на общественном транспорте 16 минут. Арендовать можно за 9 с половиной тысяч гривен. Хотя еще два года назад сделать это можно было и за шесть-семь тысяч.

Жилье подорожало, объясняют специалисты, так как притихла пандемия. Большие города возвращаются к работе. Риелторы говорят, что удешевление квартир, по крайней мере до зимы, ждать не стоит.

"Во-первых, в этом году возвращаются студенты. Во-вторых, у нас достаточно много сейчас начало возвращаться тех людей, которые приезжал раньше в город на заработки", — объясняет директор риелторского объединения Юлия Курганова.

Впрочем, если хорошо поискать на сайте объявлений, можно найти однокомнатную в центре за 6000 гривен. А можно на окраине — в десять раз дороже. И похоже, те, кто их выставляет — уверены, что на каждый товар всегда найдется покупатель.

Ранее ТСН.ua промониторил цены на аренду жилья в Киеве, Львове и Харькове.

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