Прицельный террор Харькова: Россия ударила по жилым домам и ТЦК, много пострадавших

Последствия атаки на Харьков / © Харьковская областная прокуратура

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Россия массированно атаковала Харьков. Количество пострадавших приближается к сотне. Среди них — дети. Россияне целились по ТЦК, а изуродовали также жилые дома, админздания, предприятия, магазины, машины.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Ольги Павловской.

Под ударами беспилотников Харьков был с пяти утра. Взрывы раздавались сразу в двух районах города.

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В многоэтажке вспыхнул пожар на верхних этажах. Спасатели борются с огнем и выводят жителей, которые оказались в ловушке собственных домах.

«Враг продолжает терроризировать гражданское население. И бьет, поражает исключительно гражданскую инфраструктуру. Это жилой дом. Да, он был заселен. В нем проживали люди. Всех людей сейчас эвакуировали», — говорит председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.



Изуродованы многоэтажки, детский сад, супермаркет. Пострадавших — десятки. Двое братьев — 7 и 11 лет — получили ранения осколками стекла. У трехлетней девочки — взрывное ранение и акубаротравма. У ее сверстницы — острая реакция на стресс.

Последствия атаки на Харьков / © ТСН

Но через несколько часов — новая волна атаки. Шесть взрывов за двадцать минут. Все в одном районе. Прямо на дорогах горят машины.

В Сухопутных войсках сообщили — под ударом был областной ТЦК и прилегающая территория. Три человека из центра комплектования — ранены.

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Всего из-за этого удара в месте еще более 3 десятков пострадавших. Среди пострадавших — снова дети. Девятилетняя девочка, а также парни — семи и семнадцати лет.

«Наносил удары один за другим с целью как можно большего нанесения ударов среди гражданского несения посреди белого дня, когда все люди работали или находились в домах. Непосредственно в результате атаки уничтожено несколько частных домов», — говорит Спартак Борисенко, начальник управления Харьковской областной прокуратуры.

Побило многоэтажки, транспорт, складские помещения, предприятия и магазины. Спасатели и коммунальщики преодолевают последствия атаки.

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