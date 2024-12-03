Притула откровенно назвал причины провала контрнаступления ВСУ в 2023 году

Общественный деятель обратил внимание, что огромные надежды общества на это контрнаступление подогревались властью и медиа. А еще Притула упрекнул партнеров государства в недостаточном обеспечении.

Украинское контрнаступление в 2023 году не преуспело из-за необеспечения бригад достаточным количеством современного оружия, из-за того, что враг хорошо окопался по всем направлениям, а еще потому, что многие военные в бригадах наступления не имели боевого опыта.

Об этом общественный деятель, основатель одноименного фонда Сергей Притула рассказал в интервью ТСН.

По словам Притулы, у бригад, которые готовились к контрнаступлению в 2023 году, было не все в порядке с обеспечением.

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"Огромные надежды украинского общества на это контрнаступление подогревались украинскими властями, медиа. Я вспоминаю все эти ролики, интервью высокопоставленных лиц на уровне заместителей министра обороны, которые говорили: "Мы, когда пойдем в контрнаступление, Россия содрегнется". А ты на тот момент имеешь общение с формирующимися бригадами наступления и видишь, что на уровне обеспечения не все хорошо", — рассказал общественный деятель.

Он назвал еще и другие проблемы с контрнаступлением и объяснил, почему было "некорректно" со стороны западных партнеров надеяться на какие-то "супер-результаты".

"Смотря, как россияне зарывались по всем направлениям, ожидать каких-то супер-результатов, учитывая отсутствие современной авиации со стороны Украины, достаточного количества модерновой бронетехники… Мы им (западным партнерам – ред.), конечно, благодарны за любую помощь, которую они дают, но выходить потом и говорить, что мы немного разочарованы украинским контрнаступлением, в тот момент, когда вы не обеспечили предпосылок для его успешности – это, по-моему, немножко некорректно", – высказался Притула.

Он добавил, что у Сил обороны Украины не было даже достаточного количества средств для разминирования полей:

"Даже такой номенклатуры, как противоминные тралы, которыми нужно было пробивать минные поля, их не было достаточно".

Обратил внимание волонтер и на отсутствие у украинских защитников боевого опыта.

"В конце концов, многие военнослужащие из новосозданных бригад, хотя и прошли слажывание, учения на полигонах в Германии, Франции, где угодно, не имели боевого опыта. А они как раз стояли на острие контрнаступления", — сказал Притула.

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Напомним, ранее причины неудачного контрнаступления ВСУ в 2023 году назвал начальник штаба бригады НГУ "Азов" Богдан Кротевич "Тавр". В частности, он назвал "дебилизмом" наступление на пять линий обороны врага.

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