Притворяются мертвыми: воины ВСУ рассказали о новой жуткой тактике окупантов под Авдеевкой (фото, видео)

Пилоты ударных дронов 47-й отдельной механизированной бригады уничтожают российские войска на Авдеевском направлении фронта. Во взаимодействии с артиллерией они останавливали массированную атаку на Авдеевку во время первой волны наступления и теперь жгут броню оккупантов на севере города.

Об этом говорится в репортаже с Авдеевского направления фронта корреспондента ТСН Маргариты Потаповой.

Пилоты дронов сожгли российский Т-90

Пилоты ударных дронов останавливают российские штурмы и уничтожают многомиллионную технику окупантов с помощью БПЛА-камикадзе стоимостью в шесть сотен долларов.

Пилоты ударных дронов 47-й отдельной механизированной бригады на Авдеевском направлении недавно сожгли новый российский Т-90. Это были коллеги бойца на позывной "Жених".

"Жених"

"Никогда бы не мог подумать, что с помощью такого небольшого дрона, которым раньше люди просто развлекались, снимали красивые видосики можно реально эффективно и точно уничтожать технику и живую силу", — говорит "Жених".

Во время наступления на Авдеевку пилоты ударных дронов непрерывно работали 10 часов.

"Жених", которому большая война помешала жениться, вместе с экипажем только с помощью дронов может зачищать целые позиции и опорные пункты. Во время контрнаступления россиян на Авдеевку на счету этих "летунов" более 30 единиц уничтоженной и поврежденной техники за менее чем сутки. Это танки БМП, БТРы и куча сгоревших оккупантов. Эти 10 часов интенсивной и непрерывной работы пилот БПЛА с позывным "Актер" до сих пор не может забыть. Тогда бойцы использовали все свои запасы дронов камикадзе. Одновременно с этим у оккупантов закончилась и бронетехника.

"Мы работали у нас тогда состоялся массированный прорыв противника, много бронекатеров которые направлялись в нашем направлении начали прорывать линию обороны и мы без перелива работали в районе 10 часов. Эти 10 часов пронеслись как одно мгновение. Мы только успевали снаряжать боеприпасы прикручивать их к дронам, запускать в полет и корректировать, куда нам надо попасть", - говорит "Актер".

"Актер"

Новая тактика окупантов — притвориться мертвыми среди трупов

Пока разведчик выискивает вражеские цели, штурман определяет тип бронетехники, которая сует на передовые позиции нашей линии обороны. Вычислив слабые места российской брони боец направляет пилота ударного дрона и так происходит удачное поражение и остановка вражеского штурма. Полетные характеристики пилоты FPV-дрона имеют почти такие же как пилоты авиации. От навыков этих бойцов зависит удержание линии фронта нашими пехотными группами.

"Большинство техники, которую мы замечаем, мы не даем ей дойти до огневых позиций. Мы не даем приблизиться достаточно для того, чтобы сбросить десант и мы реагируем достаточно быстро, как только я замечаю технику - через минуту уже в воздухе они уже направляются на эту технику", - говорит пилот "Морти".

"Морти"

Андрей в мирной жизни - преподаватель физики, астрономии и информатики на службе в армии научился пилотировать все виды дронов. Сейчас его задача корректировать в полете экипажи ударных дронов до момента попадания и фиксировать уничтожение вражеской брони и пехоты. Оккупанты здесь на Авдеевском направлении усилили пехотные штурмы. Притворяясь мертвыми они пытаются прятаться от наших железных глаз в небе и таким образом в одиночку продвигаться ближе к позициям нашей линии обороны.

"Тел погибших их много на поле боя их никто не забирает они начали удачно и умело маскироваться под павших на поле боя и это усложняет задачу разведчика, чтобы понять кто из оккупантов там лежит давно, а кто притворяется", - говорит "Морти".

Авдеевское направление

Сейчас на Авдеевском направлении у украинских бойцов выгодные позиции, рельеф которых позволяет умело использовать нашу аэроразведку, несмотря на плотный враждебный РЭБ. Удержание этих рубежей украинским защитникам дается ценой сверхусилий.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Останавливают штурмы и жгут технику! Как актер, телевизионщик и преподаватель уничтожают окупантов дронами

Напомним, что сейчас происходит на фронте, где идут упорные бои.

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