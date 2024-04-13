Привет от Черновецкого: в центре Киева обнаружили "частную землю" на выходе из метро

В Киеве горожане возмутились появлением куска частной земли в самом центре столицы. Речь идет о полосе тротуара от станции метро "Дворец спорта" до ТЦ "Гулливер".

О появлении прямоугольников, на которых краской под трафарет написано "частная собственность", сообщила синоптик Наталки Диденко.

"А что, можно купить прямо в центре города личный прямоугольник земли и застолбить его?", — написала Наталки Диденко на своей странице в социальной сети.

Сообщение со страницы Наталки Диденко

Обычно по "частному коридору" люди ходят от станции метро "Дворец спорта" до ТЦ, потому что он начинается у самого выхода из подземки. Ходить там никому не запрещают, но территория четко отделена столбиками и парковочными устройствами автомобилей.

Самовольный захват земли возле метро?

Пользователи соцсетей тоже удивляются сноровке бизнесменов, которые смогли получить тротуар в центре столицы в частную собственность.

Большинство думает, что это самовольный захват территории, мол, кто-то зарисовал трафаретом асфальт и наверняка хочет зарабатывать на платной парковке в самом центре столицы.

"Это же сколько можно написать, если иметь такие красивые и большие трафареты, Божечки, и не говорите!", — отметила одна из пользователей Сети.

Отголоски эпохи Черновецкого

Но как выяснил сайт ТСН.ua участок тротуара от метро до "Гулливера" – частная собственность.

"Земельный участок по адресу: площадь Спортивная, 1-я на основании Государственного акта на право частной собственности от 21.11.2008 № 02-8-00197 выданного Киевским городским советом и передан в частную собственность ", — сообщил сайту ТСН.ua Михаил Будилов, директор Департамента территориального контроля в Киеве.

Интересно, что личность собственника и решение о передаче земли установить не удалось даже чиновникам КГГА.

Земельный участок был выделен Киевсоветом еще в 2008 году, когда Киевом руководил одиозный мэр Черновецкий, а при его руководстве случались еще и не такие "чудеса".

Известно, что этот участок в 2012 году приобрело общество с ограниченной ответственностью, которое и является теперь владельцем этой уже частной "золотой земли" рядом с метро.

Тротуар стал собственностью/фото Наталки Диденко

Участок стал парковкой

В Департаменте территориального контроля добавляют, что в 2013 году состоялась регистрация права собственности указанного земельного участка в реестре прав на недвижимое имущество.

Кстати, участок возле Дворца спорта некоторое время служил местом для парковки, потому что владелец предоставлял его в аренду.

Почему владелец только сейчас нанес надписи на асфальте – неизвестно, возможно, чтобы там бесплатно никто не ставил автомобили. Собственно, хозяин участка мог бы там и огород засадить, потому что имеет право на это. Или еще хуже – начать какое-нибудь строительство рядом с метро.

Частная собственность у Дворца спорта

Что будет делать город?

В КГГА знают о казусе с землей на Спортивной площади и планируют исправить ситуацию, но это можно сделать только путем выкупа этого участка.

Известно, что в Киевсовете зарегистрирован проект решения от 08.11.2021 № 08/231-4045 ПР "О выкупе земельного участка на Спортивной площади, 1-а в Печерском районе Киева для общественных нужд", которым предусмотрен выкуп указанного земельного участка у собственника.

То есть, чтобы вернуть себе эту часть Киева, город теперь будет вынужден тратить средства.

Но даже если Киевсовет проголосует за такое решение, то выкуп земли станет возможным только при согласии собственника в соответствии с законодательством. Пока неизвестно, согласится ли на это владелец участка.

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