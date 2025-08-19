"Привет" от Путина: почему Россия атаковала Кременчуг во время встречи Зеленского с Трампом

Российский диктатор передал «привет» Трампу, нанеся удар по Кременчугу

Россия снова нанесла комбинированный удар ракетами и дронами по Украине. Под прицелом оказалась Полтавщина, город Кременчуг. Путин нанес воздушный удар во время исторической встречи в Белом доме, где президент США встречался с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами по мирному урегулированию войны в Украине.

Россия прибегла к очередному террористическому акту, ударив по критической инфраструктуре и газодобыче дронами, баллистикой и крылатыми ракетами. К утру Кременчуг был покрыт черным дымом от пожаров.

К атаке противник привлек 280 средств воздушного нападения. Силами ПВО было сбито 236 воздушных целей:

230 вражеских БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов;

2 баллистические ракеты Искандер-М;

4 крылатые ракеты Х-101.

Месть за «Дружбу»?

Эксперты считают, что это может быть местью Путина за поврежденный газопровод «Дружба», который накануне атаковали украинские дроны. Но есть и другие, более прагматические причины.

По мнению военного эксперта Игоря Романенко, Путин не желает прекращения войны в воздухе, кроме как остановки нанесения ударов по критической инфраструктуре, касающейся энергетических объектов.

«Путин хочет, чтобы прекращение воздушных атак касалось исключительно энергетики и объектов производства и хранения горюче-смазочных материалов. Что касается газопровода „Дружба“, то там, чтобы остановить прокачку, нужно было нанести удары в трех местах, и это произошло. Для россиян это очень чувствительная история. Они нас подталкивают к тому, чтобы мы согласились на остановку боевых действий в воздухе по энергетическим объектам. И сейчас Путину выгодно подавать это как месть за газопровод „Дружба“. То есть не прекращение всех воздушных атак, а исключительно табу на энергетику, потому что для них это очень болезненный вопрос», — объясняет ТСН.ua Игорь Романенко, генерал-лейтенант в отставке и заместитель начальника Генштаба (2006-2010 гг.).

Генерал-лейтенант напоминает, что россияне поднимали вопрос об остановке воздушных ударов по энергетическим объектам еще в марте, но затем сами нарушили эту договоренность, возобновив нанесение ударов по украинской энергетике.

«Откровенно говоря, нам не нужно было тогда останавливаться, а продолжать „жалить“ россиян. Единственное, что для нанесения существенных ударов по российской энергетике нам не хватало мощной боевой части в дронах. Но и малой мощностью мы доставили россиянам большие хлопоты. Боевой части хватало, чтобы российские НПЗ полыхали, выгорали и частично были уничтожены. В этом вопросе Украина добилась успехов. Именно поэтому такая борьба продолжается и сейчас», — говорит Игорь Романенко.

Чего добивается Путин, обстреливая Кременчуг

Эксперт подчеркивает, что воздушная атака России на Кременчуг — это не только месть Путина за «Дружбу».

«Здесь надо шире смотреть на проблему. Российский диктатор этим ударом хочет добиться остановки ведения войны в воздухе по энергетическим объектам. Именно поэтому и наносился этот удар — принуждение по принуждению. Мол, видите, Кременчуг в огне, так будет и дальше. Таким образом, Путин скрывает свою слабость, россияне не могут защитить свои НПЗ, нефтепроводы и газопроводы от наших дронов. Мы наносим наиболее эффективные удары по российским объектам, которые связаны с выработкой и хранением горюче-смазочных материалов. Это значительно подкашивает боеспособность русских войск. Поэтому Путин, прикрывая свою слабость, прибегает к воздушному террору, чтобы добиться желаемого — остановить атаки на собственные энергетические объекты», — отмечает военный эксперт.

Будут ли новые ракетные удары и когда их ждать

Игорь Романенко считает, что после исторической встречи в Белом доме до возможных переговоров — Зеленский, Путин, Трамп, россияне будут продолжать воздушные атаки.

«Я думаю, что Россия будет продолжать воздушные атаки. Они будут и дальше атаковать наши объекты ВПК и военные аэродромы. А что касается энергетики, то здесь будет определенный режим выжидания. Путину важно показать, что он не в тупике, он будет пытаться выиграть время и продолжать боевые действия и вместе с тем демонстрировать, что он готов участвовать в миротворческом процессе. Но только в том, что выгодно ему, а это, повторюсь — энергетические объекты и предприятия по изготовлению и хранению горюче-смазочных материалов», — говорит Романенко.

Почему Путин хочет «энергетического перемирия»

Генерал-лейтенант добавляет, что с 2022 года россияне атакуют энергетическую инфраструктуру Украины, которую нам приходится постоянно восстанавливать.

«Наши объекты энергетики россияне атакуют уже по несколько раз. На них не осталось живого места. А вот в России таких объектов еще много. С появлением новых дальнобойных ракет и дронов наши удары могут быть более эффективными, поэтому Путин будет пытаться их уберечь именно при помощы „энергетического перемирия“, — отмечает военный эксперт.

Будет ли РФ бить ракетами по Киеву?

Что касается ракетных и дроновых ударов по Киеву во время возможных переговоров, то Игорь Романенко говорит, что все зависит от этапов этих переговоров.

«Думаю, что так дерзко бить по Киеву, как это было раньше, Путин не будет, но на определенных этапах переговорного процесса такие удары вполне возможны. Сейчас еще не понятно до конца, какие будут эти переговоры: двусторонние или трехсторонние. Если российский диктатор почувствует, что процесс идет не по его правилам, такие удары по Киеву вполне возможны. За последнее время россияне собрали достаточно средств для нанесения массированного удара», — говорит Игорь Романенко.

Будут ли удары в ближайшие дни

Одной из возможных дат называют День Независимости Украины. Россияне могут ударить до или после 24 августа.

«В этот период всем нужно быть внимательными к сигналу „воздушная тревога“, потому что у россиян есть возможности для нанесения удара, а к датам они, как известно, очень охотливые. Другое дело, если именно в эти дни будет активирован переговорный процесс, то этот удар будет не таким массированным», — говорит Игорь Романенко.

Провокации от россиян будут постоянно

Военный эксперт добавляет, что провокации со стороны россиян в эти дни будут стопроцентно.

«После встречи Путина с Трампом на Аляске, россияне на Запорожском направлении отправили на штурм захваченный американский бронетранспортер М-113 и нацепили на него два флага: американский и российский. То есть, они постоянно готовят провокации, если не по сути, то с целью пропаганды, чтобы это выглядело креативно и было в их интересах. В данном случае, это был некий „привет“ для Трампа, который тепло принял российского диктатора на Аляске», — заключает Игорь Романенко.