Привет, смертная казнь: как выход из Совета Европы и обращение к Китаю возвращают россиян к Средневековью

Привет, смертная казнь: как выход из Совета Европы и обращение к Китаю возвращают россиян к Средневековью

Си Цзиньпин уже фактически поддержал Путина, предоставив свое информационное пространство для российской пропаганды.

Россию выгнали из Совета Европы. Да, официально она сама вышла. Но сделала это в день, когда ПАСЕ и так должна была голосовать за исключение России. Более того, Москва еще и денонсирует Европейскую конвенцию по правам человека. Что это значит? Россияне больше не смогут обращаться в Европейский суд по правам человека за защитой своих прав, а у кремлевской верхушки появится законная возможность вернуть смертную казнь, на что они не раз намекали.

Смертная казнь есть и в Китае. И Путин уже обратился к Си Цзиньпину. Нет, не для того, чтобы помочь внедрить в России смертную казнь, а чтобы помочь с геноцидом украинцев. Россия просит военную, финансовую и продовольственную помощь Китаю в войне против Украины. Об этом уже несколько дней сообщают американские СМИ. Официально Поднебесная поддерживает Украину, уверяя, что никогда на нас не нападет. Но в реальности картина совсем другая.

Пекин присоединился к лживой русской пропаганде. Во-первых, Китай у себя цензурирует не то, что проукраинскую, а правдивую информацию о нападении России на Украину. Во-вторых, Поднебесная продвигает лживую теорию заговора россиян о якобы американских лабораториях в Украине, где размножаются патогенные вирусы.

ТСН.ua разбирался, чем Китай может помочь России, и согласится ли Си Цзиньпин играть на стороне Путина в кровавой войне против Украины.

Никто не хочет помогать Путину

К кому уже только не обращался безумный глава Кремля за помощью в войне против украинцев. И к самопровозглашённому президенту Александру Лукашенко, который уже и так предоставил территорию Беларуси для войны против Украины. И к своему марионеточному президенту Сирии Башару Асаду.

Западные СМИ (France24, DW, и, как ни странно, The Moscow Times, именующие себя правдивыми новостями из России), ссылаясь на агентство AFP, облетела новость о 40 тыс. сирийцах, зарегистрировавшихся в российских центрах на подконтрольных режиму Асада территориях, вроде бы готовых воевать на стороне россиян против Украины. Ну а платить обещают по $1100 в месяц и свыше $16 тыс. за смерть.

Уж очень эта история напоминает фейк о 20 тыс. кадыровцах, которые должны были захватывать Киев. В самом начале широкомасштабного вторжения кремлевские помойки шерили видео, где вроде бы куча кадыровцев на площади в Грозном стоят с оружием. Впоследствии оказалось, что для этого постановочного ролика переодели даже сторожей и уборщиц, ну и немного пририсовали людей на видео, чтобы выглядело жутко.

Теперь очевидно дошел черед и до коммунистического Китая.

Еще в воскресенье, 13 марта, The New York Times написала, что Путин обратился в Си Цзиньпин за военной и экономической помощью.

Позже в понедельник, 14 марта, со ссылкой на неназванного американского чиновника, Reuters сообщил, что США сообщили союзникам по НАТО и нескольким азиатским странам, что Китай продемонстрировал готовность оказать военную и экономическую помощь России.

Во вторник, 15 марта, телеканал CNN сообщил, что Китай выразил определенную открытость по российскому запросу, хотя пока не известно, пойдет ли на это Пекин. Потому что Путин спрашивал даже о передаче китайских пищевых наборов, которые долго не портятся. И один из источников телеканала предполагает, что Пекин может согласиться с передачей пищи.

На фоне сообщений американских СМИ, китайские акции в Гонконге пережили самый плохой день со времен мирового финансового кризиса 2008 года. Financial Times предупреждает, что Си Цзиньпину придется выбирать: либо формировать новую мировую ось зла с Россией, поддержав Путина у кого кровавых военных преступлениях против Украины, либо сохранить лицо и, что самое важное для Китая, экономические отношения с США, Европой и собственно Украиной (ибо Китай для нас – это первый торговый партнер.

Китай уже поддержал Россию

На словах Китай поддерживает Украину. В частности, посол КНР в Украине Фань Сяньжун заверил, что его страна никогда не будет нападать на Украину, будет поддерживать ее экономически и политически. Однако Пекин до сих пор не осудил широкомасштабное вторжение России в Украину и не призвал Путина вывести войска.

Более того, Поднебесная уже фактически поддержала Путина, предоставив свое информационное пространство для российской пропаганды. The Washington Post пишет, что через государственные медиа и соцсети 1,4 млрд китайцев ежедневно "скармливают" о "специальной военной операции России в Украине, спровоцированной НАТО", о "неонацистах в Украине, которые хоронят мирных украинцев живьем, или забирают на органы". Более того, эти "неонацисты стояли в свое время за протестами в Гонконге".

Китайские СМИ больше не приглашают украинских экспертов, политиков и журналистов к себе в эфиры. Китайцы, оставшиеся в Украине, тоже молчат. Пекин даже поддержал Россию в абсурдной теории сговора о якобы функционировании в Украине секретных американских лабораторий, где выращиваются патогенные вирусы, способные переносить летучие мыши.

В течение десятилетий Москва последовательно обвиняла США в тайной разработке биологического оружия. Это была огромная теория заговора. Еще за "совка" в 1950 годах в Кремле придумали, что США присылают зараженных колорадских жуков для истребления картофеля в Восточной Германии. С 1985 по 2000 год Москва активно продвигала кампанию о СПИДе, которую вроде бы изобрели в США, чтобы истребить афроамериканское население.

CNN пишет, что хотя российские пропагандистские каналы и были заблокированы в ЕС, китайские каналы CGTN и Global Times продолжают транслировать лживую информацию о войне России против Украины. Более того, за несколько дней до объявления Россией полномасштабной войны Украине, в соцсети просочилась директива государственного китайского СМИ Beijing News, где сотрудникам запрещалось публиковать негативные о России или прозападные новости.

Не все так просто

Не совсем понятно, как Путин вообще представляет себе возможную помощь Китаю, который, например, отказался поставлять российским авиакомпаниям запчасти для самолетов (это произошло после того, как поставки комплектующих прекратили Boeing и Airbus), а китайские госбанки не финансируют закупку российского сырья. числе и нефти.

Китай рассматривает Россию исключительно как сырьевой придаток. Китаю выгодна слабая Россия, чтобы получать сырье, преимущественно нефть и газ, с большим дисконтом, поставляя вместо этого втридорога комплектующие для авто или самолетов. К тому же для России здесь возникает еще одна проблема – в какой валюте рассчитываться с Китаем. Очевидно, Пекин будет настаивать именно на юане, чтобы его интернационализировать. Ну а у Путина не будет иного выхода.

Однако, говоря о Китае, предпочитающем закулисные переговоры, нужно всегда делать поправку на Тайвань. Пекин может решить применить силу, как Путин против Украины, чтобы присвоить себе Тайвань. А это очень большой вызов для США и Японии.

В комментарии ТСН.ua заместитель исполнительного директора Совета внешней политики "Украинская призма" Сергей Герасимчук отмечает: китайцы шутят, что когда в Китае говорят о "win-win" подходе, это значит, что Пекин должен выиграть дважды.

По словам эксперта, именно в такую игру играет КНР. Молчанку Пекина по поводу российского нашествия в Москве толкуют как "молчаливую поддержку" и готовы за это платить Китаю политические и финансовые дивиденды. Но и Западу Китай пытается продать свое молчание и гуманитарную помощь Украине как "молчаливое осуждение" Москвы.

"За это Пекин рассчитывает получить ослабление давления со стороны Запада. Таким образом выжидает, хотя чаши весов немного уклонились в пользу Украины. В Пекине явно недооценивали масштабы путинской агрессии и сейчас начали оценивать риски и считать потери от игры на стороне Москвы. Китайцам невыгодна длительная война" и переориентация Европы на военные бюджеты Там предпочитают, чтобы эти деньги тратились на китайские товары, которые будут поставляться через "Пояс и Путь" (Китайская экономическая инициатива "Один пояс, один путь" – ред.). Поэтому шансы на то, что Пекин не станет помогать Москве, высокие", – считает Сергей Герасимчук.

Заместитель директора Центра армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь тоже не видит мотивов для Китая быть союзником России. Трудно просчитать для Китая возможные выгоды такого сотрудничества, но легко просчитать проблемы и убытки. Это будут санкционные ограничения и дальнейшее обострение отношений с США, которые являются главным экономическим партнером Китая.

"Теоретически потенциал помощи может быть огромным, поскольку китайская военная техника — это в принципе копия советской. То есть, эти системы достаточно легко потенциально адаптированы для российской армии. Поэтому буквально все можно передавать. Особенно это касается оборонной техники, танков, даже систем ПВО и т.д. Хотя, насколько я понимаю, самые большие проблемы в России сейчас как раз с логистикой, питанием, а не какими-то чрезвычайно технологическими вещами. Хотя, возможно, Россия будет просить срочно нарастить, например, поставки какого-то ракетного оружия", — предполагает Михаил Самусь.